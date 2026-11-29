Uno sguardo ravvicinato su vent’anni di fascicoli interni per misurare un fenomeno complesso, ma con confini metodologici precisi che lasciano aperte diverse domande sui singoli territori, a partire dalla Campania e dalle sei diocesi della provincia di Salerno. È il bilancio che emerge dalle risposte congiunte delle due curatrici dello Studio pilota sugli archivi diocesani italiani (2001-2021), promosso dal Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei e realizzato da Raffaella Pregliasco, ricercatrice dell’Istituto degli Innocenti, insieme a Raffaella Sette, responsabile del Centro interdisciplinare di ricerca sulla vittimologia e la sicurezza (C.I.R.Vi.S.). Perché si è optato per il taglio cronologico 2001-2021 e quanto rischia di restare fuori rispetto ai decenni precedenti? «La scelta dell’anno di avvio è collegata alle modifiche alla normativa canonica introdotte con il Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”. Il 2021 è stato scelto come limite temporale finale per disporre, al momento della rilevazione, di segnalazioni in essere da almeno tre anni, al fine di consentire una più completa definizione degli atti afferenti alla segnalazione, compresa la presenza di eventuali provvedimenti adottati dalle istituzioni giudicanti, ecclesiastiche e non. L’indagine ha preso in esame il ventennio 2001-2021, un arco temporale considerato sufficientemente ampio per trarre considerazioni scientificamente valide rispetto alla ricorsività di determinati elementi. I fatti segnalati tra il 2001 e il 2021 sono stati commessi tra il 1944 e il 2021». Nel rapporto mancano i dati disaggregati per singola diocesi o provincia, inclusa Salerno con le sue sei circoscrizioni, mentre in Campania emergono circa 14-15 vittime su 385 schede e tutte le 28 diocesi non aderenti sono tra Centro e Sud: cosa può dirci su questo territorio e quante circoscrizioni campane hanno partecipato o dichiarato zero casi? «La metodologia dell’indagine prevede una ricognizione a livello anonimo e in particolare con riferimento ad elaborazioni statistiche di tipo quantitativo l’aggregazione dei dati impedisce di per sé l’individuazione analitica. Si aggiunge che questa non è un’indagine valutativa dell’operato ma un’indagine informativa sull’andamento di un fenomeno». Quali controlli metodologici avete adottato per evitare difformità nella compilazione delle schede, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno divise in decine di diocesi? «Al fine di illustrare dettagliatamente il questionario e formare gli incaricati al suo corretto utilizzo, i ricercatori del C.I.R.Vi.S. e dell’Istituto degli Innocenti hanno organizzato un incontro in presenza e uno a distanza». Nel Sud si registra il primato di segnalazioni dirette delle vittime (42,3%) e un 19,2% dalla magistratura, ma nessuna passa dai Centri di ascolto diocesani e il 12,5% dei fascicoli viene aperto dopo due anni o più: a cosa è dovuta questa frattura? «La nostra indagine ha preso in conto le segnalazioni giunte dal 2001 al 2021; i Centri di ascolto sono stati progressivamente attivati dal 2019 al 2021, va da sé che non possono coprire tutto il periodo di riferimento dell’indagine». Dalle schede manca il contesto familiare della vittima nell’82,7% dei casi e nei fascicoli c’è poca traccia di ciò che accade dopo alla persona offesa: un archivio costruito attorno al chierico è attendibile per misurare il fenomeno? «Sono due punti di vista diversi, questo è un primo studio. È stato dichiarato in conferenza stampa che verranno effettuati altri approfondimenti. Come evidenziato in conferenza e nello studio, i dati sulle vittime sono quelli più lacunosi». Che ruolo può avere un ente pubblico come l’Istituto degli Innocenti per superare il numero oscuro senza dipendere soltanto dall’autodichiarazione delle diocesi? «La presenza del numero oscuro è connaturata ai fenomeni criminosi nel loro complesso, come indicato nella parte sulla criminalità nel report. Rispetto all’ultima domanda abbiamo proposto un’indagine di vittimizzazione self-reported, basata cioè su autodichiarazione delle vittime. Nel quadro criminologico, illustrato nel volume, si sottolinea come le fonti amministrative e d’archivio intercettino fisiologicamente soltanto la quota emersa di reati spesso segnati dal silenzio, rendendo necessario affiancare rilevazioni dirette e anonime sulla popolazione per stimare il reale sommerso».