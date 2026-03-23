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Salerno, Zambrano accetta la candidatura, sabato la presentazione

  • Marzo 23, 2026
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Salerno, Zambrano accetta la candidatura, sabato la presentazione

Armando Zambrano ha accettato la candidatura a sindaco al termine dell’incontro che si è svolto questa mattina nei suoi uffici all’Irno Center. Il gruppo dei moderati composto da Gianfranco Valiante, Alfonso Andria, Aniello Salzano e Antonio D’Alessio, con la partecipazione di Roberto Celano, ha comunicato la deciione all’ex Presidente dell’Ordine dei giornalisti. Nel pomeriggio incontro con i 5 stelle per comunicare la scelta e poi sarà emesso un comunicato stampa. La conferenza stampa di presentazione nella giornata di sabato

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