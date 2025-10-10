Innovazione, Potti (Fondazione Comunica): "Digitalmeet per l’alfabetizzazione digitale" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Innovazione, senatore De Poli: “Bisogna lavorare su conoscenza e alfabetizzazione”
Innovazione, Potti (Fondazione Comunica): “Digitalmeet per l’alfabetizzazione digitale”
Duplice infanticidio a Reggio Calabria, i genitori della giovane madre erano all’oscuro di tutto: “Siamo sconvolti”
Presentato a Roma il festival DigitalMeet 2025, 150 eventi in tutta Italia
Ultim'ora Nazionale

Innovazione, Potti (Fondazione Comunica): “Digitalmeet per l’alfabetizzazione digitale”

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 21
  • 1 Min Read
Innovazione, Potti (Fondazione Comunica): “Digitalmeet per l’alfabetizzazione digitale”

(Adnkronos) – “L’obiettivo di questa edizione di Digitalmeet è l’alfabetizzazione digitale. Tutti in Italia devono imparare ad usare meglio i mezzi che offre la tecnologia. Sono spesso straordinari, ma non li conosciamo a sufficienza”. Così Gianni Potti, presidente della Fondazione Comunica e founder di Digitalmeet, intervenendo alla presentazione della 13° edizione del più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale, che prende il via il 20 ottobre e prosegue fino al 25 ottobre, con oltre 150 eventi organizzati in tutta Italia. “L’indice europeo Desi – prosegue Potti – ci colloca al 18° posto per quanto riguarda le infrastrutture digitali, una posizione discreta. Ma sull’alfabetizzazione siamo arretrati negli ultimi due anni scendendo al 25° posto Questo ci deve far riflettere perché cade sulle spalle dei nostri figli”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025