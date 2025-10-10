Duplice infanticidio a Reggio Calabria, i genitori della giovane madre erano all'oscuro di tutto: "Siamo sconvolti" - Le Cronache
Duplice infanticidio a Reggio Calabria, i genitori della giovane madre erano all’oscuro di tutto: “Siamo sconvolti”
  • Ottobre 10, 2025
(Adnkronos) – "I genitori erano sconvolti". Raccontano, così, fonti vicine alla giovane madre di Pellaro in provincia di Reggio Calabria, arrestata ieri per il duplice omicidio dei suoi due neonati appena partoriti, lo stato d'animo dei familiari dopo la macabra scoperta, fatta nell'armadio di casa. I due corpicini senza vita giacevano lì, avvolti in una coperta. La giovane, che adesso si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico, li avrebbe prima soffocati e poi nascosti in casa.  Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, sarebbe riuscita, grazie anche alla corporatura robusta, a tenere la famiglia del tutto all'oscuro dello stato di gravidanza nei mesi precedenti. La donna è parsa perfettamente lucida e cosciente del gesto compiuto, sebbene non sia da escludere la presenza di problematiche di natura psicologica o depressiva, dal momento che, già tre anni fa, avrebbe partorito e ucciso il neonato.  Nell'ambito delle investigazioni, coordinate dalla Procura di Reggio Calabria, il fidanzato della donna è indagato per favoreggiamento personale.  
