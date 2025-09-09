Inizia l’assalto di Manfredi ai fondi dati a Salerno - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, 5 gare in 15 giorni
Mps conquista controllo di Mediobanca, Opas chiude al 62,29%
San Matteo, scongiurata la processione flash
Inizia l’assalto di Manfredi ai fondi dati a Salerno
Ultimora Campania

Inizia l’assalto di Manfredi ai fondi dati a Salerno

  • Settembre 9, 2025
  • 0
  • 156
  • 2 Min Read
Inizia l’assalto di Manfredi ai fondi dati a Salerno

“Sarebbe auspicabile che il Presidente uscente Vincenzo De Luca volesse contribuire, insieme a tutti noi — uomini e donne del centrosinistra campano — alla definizione condivisa dei punti programmatici per il rinnovamento della Regione Campania, accanto al candidato Presidente Roberto Fico. Un gesto di responsabilità e apertura, nel rispetto del percorso comune. Lo inviterei a chiarire i punti che ha indicato come essenziali per garantire la continuità amministrativa, ricordando che il suo partito è già parte integrante della coalizione e che, con il giovane De Luca, segretario regionale in pectore, parteciperà alla stesura del programma, auspicando che tra le priorità vi siano scelte che salvaguardino l’equilibrio territoriale, secondo una visione regionale inclusiva, che possa valorizzare Napoli, la sua città metropolitana e le altre Province”. Lo scrive, in una nota, Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente della prima Commissione consiliare Napoli “L’esempio del nuovo stadio di Salerno, finanziato con 120milioni di euro senza un piano condiviso a livello regionale rappresenta un modello da superare. Le recenti dichiarazioni del Presidente a La7, ancora una volta, sembrano più orientate alla polemica che al confronto. Il centrosinistra è una comunità ampia e articolata, che ha sostenuto anche lui in passato, e che oggi è chiamata a costruire il rinnovamento con serietà e rispetto. Se davvero vogliamo superare la “politica politicante”, iniziamo dai contenuti. E invece di esprimere giudizi affrettati sul nuovo giorno, attenderei prima, come direbbe il grande Eduardo: “Adda passà ‘a nuttata”, conclude Simeone.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Aiutate a trovare Pippo, ricompensa di 200

E’ il cane di un bambino malato. Si è smarrito tra

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013