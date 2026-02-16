INCHIESTA CLAN FEZZA, "LUNA HA RINUNCIATO AL RICORSO". IL LEGALE PRECISA - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

INCHIESTA CLAN FEZZA, “LUNA HA RINUNCIATO AL RICORSO”. IL LEGALE PRECISA
Cavese, Minaj: Fantastico far godere così la nostra tifoseria
Fiorello, parodia su Fico. Ma io faccio sesso?
Porti, Filt Cgil ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza “Cartour”
Provincia Agro Nocerino Sarnese

INCHIESTA CLAN FEZZA, “LUNA HA RINUNCIATO AL RICORSO”. IL LEGALE PRECISA

  • Febbraio 17, 2026
  • 0
  • 106
  • 2 Min Read
INCHIESTA CLAN FEZZA, “LUNA HA RINUNCIATO AL RICORSO”. IL LEGALE PRECISA

Pagani. “Abbiamo rinunciato al ricorso,  per cui è il caso di precisare che proprio per la rinuncia non vi è stata alcuna statuizione della Suprema Corte di Cassazione”. Lo scrive Teresa Sorrentino l’avvocato difensore di Antonietta Luna, moglie di Vincenzo Confessore, finita in carcere a settembre scorso per essere -secondo la Dda di Salerno- partecipe alle attività dell clan Fezza/De Vivo  La 44enne  avverso all’ordinanza del giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del Riesame, aveva presentato ricorso tramite il difensore Sorrentino contro la misura cautelare stabilità nei suoi confronti. Il 5 gennaio scorso è arrivata la rinuncia all’istanza per cui il ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Scrive il legale. “Già il titolo appare errato e fuorviante in quanto induttivo verso la generalità dell’opinione pubblica di una errata informazione, lasciando intendere che la donna sia già stata giudicata colpevole e condannata senza sconti.
Ciò che assolutamente non risponde al vero.
Il titolo scelto (Niente sconti alla moglie del boss) è, dunque, foriero di una informazione distorta e falsa con grave pregiudizio per l’interessata”.. Tanto più-scrive Sorrentino- ove si consideri che, come a tutti noto, molto spesso ad essere letto è unicamente il titolo di un articolo di stampa. Anche per tale ragione si ritiene che il titolo scelto, così accattivante per il
messaggio, distorto ed arbitrario che intende trasmettere al solo fine di carpire l’attenzione del lettore, abbia avuto contenuto diffamatorio e lesivo della reputazione dell’indagata. “Otre ciò, è appena il caso di precisare che proprio per la rinuncia al ricorso
proposto, non vi è stata alcuna statuizione della Suprema Corte di Cassazione”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca Agro Nocerino Sarnese

Quattro provvedimenti DASPO nei confronti di tifosi

A seguito di una complessa attività investigativa condotta dagli Agenti del

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013