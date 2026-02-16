Cavese, Minaj: Fantastico far godere così la nostra tifoseria - Le Cronache Sport
Cavese, Minaj: Fantastico far godere così la nostra tifoseria
Cavese, Minaj: Fantastico far godere così la nostra tifoseria

Cavese, Minaj: Fantastico far godere così la nostra tifoseria

CAVA DE’ TIRRENI – La Ca- vese riprenderà questo po- meriggio alle 14:30 gli allenamenti presso il campo sportivo “Alba Cavese” nella frazione Santa Lucia di Cava in vista della delicata trasferta ad Erice contro il Trapani del vulcanico presidente Anto- nini che, coinvolto già in ini- bizioni legate sia alle vicende del club di basket (escluso dal campionato) che di quello calcistico, attende le decisioni del Tribunale Federale Nazio- nale in merito alle scadenze di metà Dicembre e quelle di Febbraio i cui termini scade- vano ieri sera. Dunque ver- detto in sospeso per il futuro del club che rischia un’altra pesante penalità o addirittura l’esclusione e per il quale la sentenza è stata fissata il 9 Marzo prossimo. Tornando al calcio giocato, i metelliani sa- bato hanno ottenuto un pre- ziosissimo punto nel derby contro la Salernitana che ha consentito agli aquilotti non solo di allungare la propria striscia di risultati utili conse- cutivi salita ora a cinque, ma anche di alimentare ancora di più le speranze di una possi- bile salvezza diretta. Eroe di giornata il “gigante di Rodi”, città della Grecia nella quale è nato l’attaccante Elios Minaj (foto tratta dal profilo face- book di cavesecalcio) che, ar- rivato in chiusura del mercato di Gennaio dal Bra dove ha militato per due stagioni con- secutive ha realizzato sabato il suo primo gol con la maglia blufoncé con uno spettaco- lare colpo di testa in tuffo quasi allo scadere dell’incon- tro :“Sicuramente devo an- cora ambientarmi nella squadra perchè sono qua da poco e i ragazzi devono an- cora conoscermi e dunque ho bisogno di integrarmi. E’ stato davvero emozionante se- gnare al novantesimo e far gioire tutta la gente che c’era

allo stadio. Credetemi, vera- mente emozionante perchè io non sono mai stato in una piazza così e quindi sono ve- ramente felice. CSono da poco arrivato ma ho visto un gruppo devastante con ra- gazzi giovani che hanno vo- glia di lottare ed emergere ed io mi sento sereno e calato in pieno in questa squadra. Siamo in una fase di risultati positivi per cui dobbiamo proseguire su questa strada. Penso che sia il girone più dif- ficile dei tre perchè ci sono più squadre che si giocano il campionato. Noi se conti- nuiamo a giocare così penso che ci tireremo fuori. Sono veramente felice di questo gol e devo dire che mi ha portato fortuna Michele (l’addetto stampa) che mi disse appena arrivai in treno a Cava per la firma e le foto che avrei se- gnato nel derby ed è stato così. Avrei voluto farlo sotto la Curva Sud ma in quel mo- mento sono andato a festeg- giare sotto il settore più vicino. Sappiamo che a Tra- pani ci attende una gara diffi- cile perchè nessuno ti regala niente ma noi andremo li per cercare di portare a casa il massimo e raggiungere tutti insieme l’obiettivo salvezza il prima possibile”. Con l’infer- meria quasi vuota (ad ecce- zione di Peretti), Prosperi contro i siciliani il tecnico potrà nuovamente contare sull’attaccante Fusco e

