In ricordo di Nicola Materazzi

Dino Nardiello*

Ci sono uomini che progettano automobili e uomini che, attraverso le automobili, finiscono per lasciare una traccia nella storia della tecnica. Nicola Materazzi apparteneva alla seconda categoria. Ricordarlo oggi significa parlare di un ingegnere, certamente, ma soprattutto di un uomo che seppe trasformare la conoscenza della meccanica in una forma quasi istintiva di sensibilità. Materazzi non guardava una macchina come un insieme di componenti. La ascoltava. Ne cercava il respiro, ne intuiva le tensioni, ne interpretava il comportamento prima ancora che i numeri potessero confermarlo. Per questo il suo nome rimane legato ad alcune delle automobili più straordinarie mai concepite: dalla Lancia Stratos alla 288 GTO, dalla Ferrari F40 alla Bugatti EB110, fino alla B Engineering Edonis. Vetture diverse, nate in epoche diverse, ma accomunate da una stessa idea: la tecnica non è fine a se stessa. È uno strumento al servizio dell’emozione. Un ragazzo del Cilento davanti al mistero della macchina Nicola Materazzi nacque il 28 gennaio 1939 a Caselle in Pittari, nel Cilento. È difficile non pensare a quanto fosse distante, allora, quel piccolo paese del Sud dalle officine, dai circuiti e dai grandi centri industriali che avrebbero segnato la sua vita. Eppure proprio lì, in un ambiente lontano dai rumori dell’industria automobilistica, nacque quella curiosità che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Il passaggio di un’automobile poteva diventare un avvenimento. Un motore, per un ragazzo curioso, non era semplicemente una macchina: era un mistero da comprendere.Materazzi voleva sapere cosa accadesse dentro quel metallo. Voleva capire il movimento, la combustione, la trasmissione della forza. Aveva quella curiosità tipica degli autentici uomini di tecnica: non gli bastava sapere che qualcosa funzionava. Doveva capire perché funzionasse. Quella domanda, apparentemente semplice, sarebbe diventata il filo conduttore della sua esistenza. L’ingegnere che non ebbe paura del turbo La formazione all’Università degli Studi di Napoli Federico II gli diede gli strumenti matematici e scientifici per trasformare l’intuizione in metodo. Tra i temi che più lo affascinavano c’era la sovralimentazione.In un’epoca in cui il motore aspirato rappresentava ancora, per molti progettisti, il riferimento naturale per le automobili sportive, Materazzi comprese le enormi possibilità offerte dal turbocompressore. Ma comprese anche qualcosa di più importante: il turbo non significava semplicemente aggiungere cavalli. Significava governare pressione, temperatura, combustione, affidabilità e risposta del motore. Significava trovare un equilibrio delicatissimo tra ciò che il motore poteva dare e ciò che il pilota era in grado di controllare. Era una filosofia che avrebbe accompagnato tutta la sua carriera. L’uomo dell’officina Chi ha conosciuto Materazzi ne ha spesso ricordato il carattere indipendente, talvolta ruvido, sempre profondamente legato alla sostanza delle cose. Non era un uomo attratto dalle formalità.Il suo ambiente naturale era l’officina, il banco prova, il rumore dei motori, il confronto diretto con meccanici, collaudatori e tecnici. Lì si sentiva nel proprio elemento. Aveva una caratteristica oggi sempre più rara: non considerava la progettazione come una somma di competenze separate. Motore, telaio, sospensioni, aerodinamica, materiali e comportamento dinamico dovevano dialogare tra loro. Era, in questo senso, un ingegnere totale. E forse è proprio questa la ragione per cui alcune sue automobili conservano ancora oggi una personalità così forte. Non erano il prodotto di una singola equazione. Erano organismi meccanici nei quali ogni parte doveva avere un senso. Dalla Lancia alla Ferrari La sua esperienza nel mondo Lancia rappresentò una tappa fondamentale. La Stratos apparteneva a una generazione di automobili nelle quali la leggerezza, la compattezza e la reattività potevano fare la differenza tra una vettura veloce e una vettura capace di vincere.Poi arrivò la Beta Montecarlo Turbo e, con essa, un’altra dimostrazione della sua capacità di interpretare la sovralimentazione come strumento di prestazione. Ma il capitolo più famoso della sua carriera sarebbe iniziato a Maranello. Nel 1979 Materazzi entrò in Ferrari, chiamato in un momento in cui la Casa del Cavallino Rampante stava affrontando una sfida tecnica decisiva: portare la sovralimentazione nel mondo delle vetture stradali ad alte prestazioni. Arrivarono la Ferrari 208 Turbo e, soprattutto, la 288 GTO. La 288 GTO fu molto più di una granturismo estrema. Era la sintesi di una stagione tecnica irripetibile, nata anche per confrontarsi con il mondo delle competizioni e poi rimasta, dopo la cancellazione del Gruppo B, come testimonianza concreta di quella ricerca. E poi arrivò la F40 Parlare di Nicola Materazzi significa inevitabilmente parlare della Ferrari F40. È una di quelle automobili che hanno superato il semplice concetto di prodotto industriale per diventare simboli. La F40 nacque dalla volontà di trasformare l’esperienza maturata nel programma 288 GTO in una vettura stradale radicale, essenziale, senza concessioni superflue. Il risultato fu un’automobile che ancora oggi comunica una sensazione quasi fisica di velocità. Un V8 biturbo di 2,9 litri, una massa contenuta, materiali compositi, aerodinamica esasperata e una filosofia progettuale che metteva il pilota al centro.Niente elettronica invasiva a filtrare le reazioni della vettura. Niente ricerca esasperata del comfort. La F40 chiedeva qualcosa al suo proprietario: attenzione, sensibilità, rispetto. E restituiva emozione. Fu anche una delle prime grandi supercar a dimostrare fino a che punto materiali come fibra di carbonio e Kevlar potessero contribuire a costruire una vettura stradale estremamente leggera e rigida. La F40 non cercava di nascondere la propria meccanica. La mostrava. Anzi, la faceva sentire. Ed è forse questo il motivo per cui, a distanza di decenni, continua a esercitare un fascino quasi irrazionale. Quando un progetto diventa una sfida personale Dopo Ferrari, Materazzi non smise di cercare nuove frontiere.Arrivò la Bugatti EB110, una delle più ambiziose operazioni automobilistiche degli anni Novanta. Il progetto era complesso, tecnicamente audace, quasi smisurato per le risorse dell’epoca. Un V12 di 3,5 litri, quattro turbocompressori, trazione integrale e una sofisticata struttura in fibra di carbonio. Materazzi entrò in un progetto già avviato e contribuì in modo decisivo alla sua evoluzione, affrontando problemi di affidabilità, lubrificazione e gestione della sovralimentazione. Ancora una volta non si limitò a inseguire la potenza. La sua ossessione era far funzionare l’insieme. Perché un motore da centinaia di cavalli è relativamente semplice da raccontare. Molto più difficile è trasformare quella potenza in un’automobile utilizzabile, equilibrata e capace di trasmettere fiducia al pilota. L’ultima sfida: Edonis E poi, quasi come se non volesse accettare l’idea che una storia tecnica potesse davvero finire, arrivò la Edonis. Partendo dalla base meccanica della EB110, Materazzi reinterpretò il progetto secondo una filosofia ancora più radicale. Cilindrata aumentata, turbocompressori ridotti da quattro a due, trazione posteriore e una potenza nell’ordine dei 680 cavalli. Era una scelta controcorrente.In un mondo che correva verso l’elettronica e la complessità, Materazzi continuava a cercare il rapporto diretto tra uomo e macchina. Come se, attraverso ogni nuovo progetto, volesse porre la stessa domanda: quanto può ancora sentire un pilota, prima che la tecnologia cominci a guidare al posto suo? Il vero lascito di Materazzi Nicola Materazzi ci ha lasciati nell’agosto del 2022. Ma alcune persone non scompaiono davvero. Restano nelle cose che hanno costruito e, soprattutto, nelle generazioni di tecnici che hanno imparato qualcosa guardando il loro lavoro. Il lascito di Materazzi non è soltanto una lista di automobili prestigiose. È un metodo. È la convinzione che un ingegnere debba conoscere la teoria, ma anche sporcarsi le mani. Che i numeri siano indispensabili, ma che la sensibilità non possa essere sostituita. Che una vettura non sia soltanto un insieme di componenti, ma un equilibrio complesso tra materia, energia e uomo. Oggi viviamo nell’epoca della simulazione, dell’intelligenza artificiale, dei sistemi elettronici e dell’automazione. Sono strumenti straordinari, e sarebbe sbagliato rimpiangere il passato semplicemente perché appartiene al passato. Ma proprio per questo l’esempio di Materazzi acquista un valore particolare. Ci ricorda che dietro ogni tecnologia deve esserci ancora qualcuno capace di comprenderla profondamente. Qualcuno disposto a mettere in discussione ciò che tutti considerano acquisito. Qualcuno capace di guardare un motore, ascoltarlo e capire che cosa sta cercando di dire. Il ricordo di un ingegnere Da ingegnere, considero Nicola Materazzi una figura appartenente a una generazione difficilmente ripetibile. Una generazione nella quale il progettista poteva ancora seguire il filo completo dell’idea: dal foglio da disegno al prototipo, dal banco prova alla pista. Ma da uomo, prima ancora che da tecnico, ciò che mi colpisce maggiormente è la sua capacità di rimanere fedele a una convinzione. Non inseguì semplicemente la potenza. Inseguì la coerenza. Voleva che ogni cavallo avesse un significato, che ogni chilogrammo risparmiato servisse a qualcosa, che ogni scelta progettuale producesse una risposta percepibile dal pilota. È questa, forse, la lezione più bella che ci lascia. Le automobili di Materazzi erano potenti, veloci, sofisticate. Ma soprattutto erano vive. E una macchina è davvero viva quando, una volta spento il motore, continua a rimanere nella memoria di chi l’ha guidata o anche soltanto ascoltata passare. Per questo Nicola Materazzi non appartiene soltanto alla storia della Ferrari, della Lancia o della Bugatti. Appartiene alla storia dell’ingegneria automobilistica italiana. E appartiene a quella parte della nostra memoria nella quale il metallo poteva ancora diventare emozione, il turbo poteva sembrare un soffio di vento e il rombo di un motore poteva raccontare, senza bisogno di parole, la grandezza di un uomo. Addio, Nicola. E grazie per averci insegnato che anche il ferro, quando nelle mani giuste incontra il fuoco, può diventare arte. *Ingegnere