In pensione Antonio Milo, storica colonna dell’Aci Salerno

È andato in pensione Antonio Milo, dopo 40 anni di lavoro all’Aci di Salerno occupandosi di varie mansioni e con una notevole passione e competenza per lo sport automobilistico.

«La passione mi ha avvicinato 40 anni fa al mondo dello sport automobilistico; successivamente ho vinto il concorso all’Automobile Club Salerno e sono stato assunto il 2 gennaio 1985», racconta Antonio Milo, agerolese di nascita, maiorese di adozione, una vita di lavoro a Salerno.

«Da quando andai a vedere una gara e poi le auto ferme al campo sportivo di Agerola è iniziata 40 anni fa la mia passione per questo sport che mi ha portato prima a fare il Commissario di percorso, poi ad intraprendere la carriera sportiva, infine ad entrare a lavorare all’Aci Salerno nel 1985, dove sono rimasto fino al 28 febbraio di quest’anno», ha aggiunto il fresco pensionato.

Antonio Milo è stato dipendente dell’Automobile Club salernitano prima in Segreteria e poi nei diversi servizi dell’Ente, sempre in stretta collaborazione con i vari Presidenti e Direttori che si sono alternati in questi quarant’anni; si è occupato nel tempo della formazione dei ragazzi per il conseguimento del patentino per ciclomotori, e delle diverse iniziative di educazione stradale nelle scuole, dei rapporti con le Istituzioni, poi tanti altri incarichi, tra cui l’attività che lo appassiona di più fino a diventare Fiduciario sportivo provinciale, Commissario Sportivo Nazionale Aci Sport e un punto di riferimento anche a livello nazionale per il rilascio delle licenze sportive.

«Lascio un settore sportivo ampio e spero che tutto il lavoro fatto in decenni e decenni non scompaia». Ai colleghi dell’Aci ricorda la fortuna che ha avuto, quella di aver trasformato una passione in un lavoro, «perché per fare bene le cose bisogna avere passione».

«Ci sono dei momenti della vita che hanno un sapore particolare, come la festa della prima comunione, il matrimonio, la nascita dei figli, i successi durante la carriera ed ora la pensione che non è un addio, ma è un arrivederci». È un presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi, particolarmente commosso per il pensionamento di Antonio Milo, dopo 40 anni di servizio all’Aci.

Il Presidente ha sottolineato: «Con Antonio abbiamo vissuto tante iniziative nel quale ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro, la sua intelligenza, le sue capacità, la sua onestà. Questa mattina noi gli diciamo arrivederci e ringraziamo la sua famiglia con la quale lo abbiamo condiviso per tanti anni».

«È stato un collaboratore prezioso – evidenzia il Direttore dell’Aci Salerno, Giovanni Caturano -; ho conosciuto Antonio sui campi di gara ancor prima di assumere la direzione dell’Automobile Club Salerno; successivamente nel mio incarico di Direttore qui ho poi trovato una persona dalla grande professionalità, esperienza e disponibilità; ha continuato a lavorare alacremente fino all’ultimo giorno e sono certo che con Antonio continueremo a collaborare per le tante iniziative dell’Automobile Club Salerno già in cantiere e soprattutto nel settore sportivo. La numerosa presenza di tanti amici, ex colleghi, delegati, agenti Sara testimonia il suo lungo percorso ma soprattutto l’affetto di tutti noi per Antonio. E’ bello che abbia voluto festeggiare presso la sede dell’Automobile Club Salerno, che ha rappresentato e spero continuerà a rappresentare, la sua seconda famiglia».