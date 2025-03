Prete (Unioncamere), Salerno città con più infrastrutture

“Il 2025 è il primo anno intero dell’aeroporto di Salerno. Dobbiamo fare qualche riflessione sul turismo di alcune aree del territorio salernitano. Ma ribadisco che Salerno è la città capoluogo di provincia in Italia con più infrastrutture di tutte. Nessuna città ha l’alta velocità con oltre venti corse al giorno per Milano; nessuna città ha un porto commerciale molto efficiente come quello salernitano, abbiamo un traffico di crociere, abbiamo l’aeroporto”. Lo ha detto il presidente Unioncamere, Andrea Prete in occasione del suo intervento all’Assemblea Pubblica 2025 Confindustria Salerno. “Quale altra città di provincia ha tutto questo in Italia? Quindi è una grande chance che dobbiamo giocarci per il nostro territorio – ha concluso – perché dalle infrastrutture partono la crescita e lo sviluppo di un territorio”. (