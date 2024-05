In area prefabbricati post sisma ’80 a Cava nasce parco urbano

Li’ dove per quarant’anni ci sono stati prefabbricati del post terremoto del 1980, adesso nasce un nuovo parco urbano inclusivo e sensoriale. Accade a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano, dove, con circa 1,4 milioni di euro di fondi Pics, e’ stato realizzato un parco verde di 4mila metri quadrati che ha anche un giardino di aromaterapia e cromoterapia. Il parco urbano inclusivo di Santa Lucia, il primo dei grandi progetti Pics realizzato dall’Amministrazione comunale guidata da Vincenzo Servalli, aprira’ venerdi’ con una cerimonia condivisa con la Questura di Salerno per l’intitolazione al cavese Giovanni Vitaliano, brigadiere del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, morto a 56 anni nel campo di concentramento di Flossenburg, in Germania, il 5 novembre 1944. Il nuovo parco, finanziato con 1 milione e oltre 404mila euro del programma integrato citta’ sostenibile, e’ il frutto di un’opera di rigenerazione urbana di un’area degradata. In 4mila metri quadrati, il parco ospita aree tematiche, attrezzature sportive e ginniche per tutte le eta’, giostrine per bambini, servizi e spazi per piccoli eventi e socializzazione. E sara’ anche e soprattutto inclusivo e sensoriale con il giardino delle farfalle, il giardino di aromaterapia e cromoterapia, il giardino delle piante medicinali aromatiche, il boschetto della macchia mediterranea, l’area ortoterapia che garantiranno l’attivazione di numerosi laboratori inclusivi con il coinvolgimento attivo delle realta’ associative del territorio e degli istituti scolastici. Alla cerimonia di venerdi’, tra gli altri, interverranno il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli; Claudio Savarese, familiare di Giovanni Vitaliano; il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola; il direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Armando Forgione; e l’arcivescovo di Amalfi-Cava, monsignor Orazio Soricel