Salernitana, Cosmi: Il pari ci sta stretto

«Se valutiamo le opportunità da gol, il pareggio ci sta stretto – ha dichiarato il tecnico –. Resta un po’ di rammarico, anche perché abbiamo affrontato con personalità una partita su un campo che sarà molto complicato per tante squadre».

Cosmi avrebbe voluto regalare un risultato più importante ai numerosi sostenitori arrivati al “Puttilli”, ma guarda con fiducia al percorso intrapreso: «Dispiace non aver dato una gioia più grande ai nostri tifosi. La squadra, però, ha avviato un processo di crescita e siamo contenti».

Il tecnico ha indicato nella grande occasione non sfruttata nei primi secondi uno degli episodi determinanti. Nella ripresa la Salernitana ha sfiorato nuovamente il vantaggio con D’Ursi, prima di subire la rete del Barletta sull’iniziativa di Da Silva, favorita anche da una deviazione.

«Siamo rimasti calmi, abbiamo reagito e, dopo il pareggio, abbiamo provato fino alla fine a vincere. Domani torneremo subito ad allenarci, perché sabato giocheremo in casa e dovremo necessariamente battere il Giugliano».

Cosmi conferma la difesa a quattro

Sul piano tattico, Cosmi ha confermato la scelta adottata nelle ultime gare: «Per il momento continueremo con la difesa a quattro. All’inizio ero dispiaciuto per i risultati, ma non potevo ignorare una condizione fisica che ci penalizzava».

Il miglioramento atletico rappresenta uno degli aspetti più confortanti: «Sapevo che con il passare del tempo avremmo visto dei progressi. Ora i calciatori stanno bene e si nota: avevamo giocato quattro giorni fa, ma tutti hanno corso fino al novantesimo».

Nessuna intenzione, dunque, di modificare una formazione che sta offrendo risposte positive. «Se non rilevo affaticamenti e vedo che la squadra funziona, non devo inventarmi qualcosa di diverso. I cambi vengono poi gestiti in base all’andamento della partita».

Il giallo sul gol del pareggio

Qualche incertezza anche sull’autore della rete granata: «Non ci ho capito nulla nemmeno io. Mi hanno detto che sia stato Celiento. C’è stata la punizione di Achik, ma conta soprattutto che quel pallone sia entrato: ci ha tolto un peso e pensavo potessimo anche vincere».

Infine, Cosmi ha invitato a non trarre conclusioni dopo appena cinque giornate, utilizzando una metafora ciclistica: «La stagione è una corsa a tappe. Difficilmente chi indossa la maglia gialla il primo giorno riesce a conservarla fino a Milano o Parigi».

«Conosciamo il nostro traguardo e dobbiamo inseguirlo ottenendo il maggior numero possibile di risultati. Questo pareggio non va disprezzato, ma sabato sarà fondamentale