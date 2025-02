Torna a far discutere Sergio Vessicchio, blogger di Agropoli, per un nuovo commento sessista pronunciato durante una trasmissione televisiva locale. Durante il programma Superclassico, andato in onda martedì, Vessicchio ha interrotto il presentatore per rivolgere una frase choc a una giovane calciatrice: “Una ragazza così bella che gioca a calcio? E mica è lesbica”.

L’episodio non è passato inosservato ed è stato ripreso nella rubrica “I nuovi mostri” di Striscia la Notizia.