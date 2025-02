Martusciello (FI), sinistra trovi accordo, serve opposizione credibile

“Spero davvero che la sinistra in Campania trovi un accordo, altrimenti il rischio è di non avere un’opposizione credibile. Mi auguro che tra Vincenzo De Luca e il suo partito finiscano gli insulti e che, attraverso un suo ritiro, il centrosinistra possa finalmente trovare unità. La Campania ha bisogno di un’opposizione solida e autorevole. Se andassero divisi, il rischio sarebbe quello di un’opposizione frammentata e poco incisiva, con inevitabili ripercussioni sul dialogo in Consiglio regionale”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.