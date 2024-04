Il pranzo della domenica, le nostre ricette

Il pranzo della domenica ,quello con la famiglia riunita,la tovaglia buona,i piatti della nonna,il cibo preparato con cura. Buona domenica e buon pranzo. Raviolini bicolore ai frutti di mare con rana pescatrice e ceci Un primo davvero adatto ai giorni di festa e a palati raffinati,il connubio ravioli con ripieno di ricotta e zucca con rana pescatrice,ceci e frutti di mare è celestiale. I ravioli possono essere sostituiti con qualsiasi altra pasta PER 4 PERSONE INGREDIENTI 20 raviolini 250 gr. di ceci già lessati 1 carota Mezza cipolla Un ciuffo di prezzemolo olio evo sale Pepe nero 100 gr.di vongole veraci 200 gr.di cozze pulite PREPARAZIONE Fate aprire i frutti di mare in una padella con cucchiaio di olio evo ed uno spicchio d’aglio.Coprite fino a quando non saranno tutti aperti, spegnete e lasciate raffreddare. Fate a pezzi la rana pescatrice,eliminando l’osso centrale,se eventualmente è rimasto. In una padella fare imbiondire il trito di carota, cipolla e prezzemolo nell’olio caldo. Aggiungere la rana pescatrice saltarla per 5 minuti,unite i ceci ed il sugo filtrato dei frutti di mare. Salate, pepate e lasciate insaporire per una ventina di minuti. Nel frattempo mettete la pentola per i ravioli,immergeteli quando l’acqua bolle e tirateli fuori come vengono a galla. Aggiungete i ravioli al sugo di rana pescatrice e ceci,fate amalgamare il tutto, aggiungete i frutti di mare, prezzemolo e pepe. Insalata gamberetti, patate e olive Questa insalata è perfetta in ogni occasione, come antipasto, piatto unico o contorno,ancor più nei pranzi delle feste . Fresca, veloce,da poter preparare in anticipo,l’ insalata patate e gamberetti diventa speciale con l’ aggiunta della cipolla rossa e delle olive. INGREDIENTI 50O gr.di gamberetti sgusciati 250 gr di patate 1 cipolla rossa Sale fino Pepe facoltativo 100 gr di mix di olive denocciolate farcite Olio evo Maionese Prezzemolo 1 limone bio PREPARAZIONE Lavate le patate con la buccia e fatele cuocere. Una volta cotta togliete la buccia e tagliate le patate a fette non troppo piccole. Fate saltare leggermente i gamberetti sgusciati con un filo d’olio. Tagliate la cipolla rossa a rondelle sottili e tritate il prezzemolo. Adesso assemblate in un insalatiera o in un piatto da portata le patate, i gamberi e la cipolle e le olive. Condite con olio e limone ,aggiungete il prezzemolo tritato e aggiustate di sale, se necessario. Mescolate bene e lasciate riposare. Potete anche servirla in coppette guarnendo con un ciuffo di maionese e guarnendo con un oliva,una fogliolina di prezzemolo e uno spicchietto di limone. Se preparate l’insalata di patate e gamberetti in anticipo conservatela in frigo coperta con la pellicola trasparente e tiratela fuori dal frigo almeno 20 minuti prima di servirla. Ciambella fragole e cioccolato La ciambella fragole e cioccolato, è nello stesso tempo golosa,ma fresca, perfetta a colazione,a merenda,ma anche per un fine pasto accompagnato da panna non zuccherata o una pallina di gelato. INGREDIENTI 250 gr.di fragole 250 gr. di farina 00 150 gr.di gocce di cioccolato fondente 150 gr.di olio di semi 200 g Latte 200 gr.di zucchero 50 gr di cacao amaro in polvere 2 Uova 1 bustina Lievito in polvere per dolci PREPARAZIONE Lavare, asciugare bene le fragole. Tagliarle in quattro spicchi e mettere da parte. Sbattete le uova a crema,unite lo zucchero,poi il latte,l’olio,il cacao,la farina,un pizzico di sale e pepe ultimo il lievito e le gocce di cioccolato Travasate il composto in uno stampo da ciambella imburrata e infarinata e completate inserendo le fragole inell’impasto. Spolverare con dello zucchero e mettere nel forno caldo a 160° per 50 minuti, statico. Controllare la cottura con la prova stuzzicadenti e se necessita proseguire per alcuni minuti ancora. Una volta fredda decorate con fragole e zucchero a velo. La ciambella si conserva in frigorifero per un paio di giorni.

Raffaella D’Andrea