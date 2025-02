Il Master DAOSan celebra il suo ventesimo anniversario

Venti anni di eccellenza. Quattro lustri di una formazione universitaria che ha portato l’Università di Salerno in vetta ai progetti formativi in ambito sanitario. Nel cuore dell’Università degli Studi di Salerno, ateneo riconosciuto per la sua spiccata propensione all’innovazione, il Master DAOSan celebra quest’anno , con orgoglio, il suo ventesimo anniversario. Nato nel 2005 come risposta pionieristica alle sfide sempre più complesse del settore sanitario, si è affermato nel tempo come un punto di riferimento per la formazione di manager qualificati e competenti. Unico master offerto non da un singolo Ateneo ma da una rete di Università e Istituzioni (università di Salerno, Napoli Federico II e Sannio, Regione Campania e Agenas), propone una new health governance coerente con la nuova idea di salute basata sul concetto di well being, e con una visione di medicina che coniuga la ragione tecnico-scientifica con quella antropologico-sociale.

Sotto la guida appassionata della professoressa Paola Adinolfi, il DAOSan ha saputo unire teorie all’avanguardia e costante attenzione alle dinamiche organizzative e gestionali, attirando professionisti da tutta Italia e dall’estero e ampliando costantemente la propria offerta formativa. Uno dei risultati più significativi di questa evoluzione è stata la creazione del percorso “Leadership and Digital Transformation” (LDT), co-progettato con il CASD (Centro Alti Studi per la Difesa), che si distingue a livello nazionale per il suo approccio esperienziale e innovativo alla formazione. Il Master viene infatti erogato in forma congiunta da UNISA e CASD, consolidando un network formativo unico nel panorama italiano e fiore all’occhiello dell’intera Italia meridionale.

Un’esperienza formativa che genera valore per i territori

“In vent’anni abbiamo cercato di sviluppare una proposta formativa che avesse sempre due orizzonti concreti: da una parte, offrire un’esperienza di formazione che potesse orientare i discenti nell’affrontare l’evoluzione delle organizzazioni e dei sistemi sanitari; dall’altra parte, favorire la nascita di iniziative in grado di generare valore sociale per i territori.

Lei ha ideato, a questo proposito l’innovativo metodo TREE (Targeted exploration, Reorganization, Evaluation, Exhibition)

“Si, con questo metodo che combina formazione, ricerca e change management, i discenti hanno sviluppato progettualità innovative che hanno generato grande valore sociale, economico, culturale, per il nostro territorio e non solo. Penso ad esempio al progetto “RAST”: Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale a Port au Prince (Haiti) ”, o al progetto “Albero Maestro”, formazione esperienziale inclusiva a bordo del brigantino della Marina militare.

La volontà di costruire un’offerta formativa sempre nuova ha portato il Master ad ampliare i propri orizzonti, accogliendo sfide che vanno oltre il settore sanitario e coinvolgendo le più importanti istituzioni nazionali. Con il percorso Leadership and Digital Transformation, abbiamo affiancato ai nostri percorsi tradizionali un board d’eccellenza che include realtà come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, INPS, Forze Armate, Leonardo, MBDA, Enel ed Elettronica, tutte proiettate verso l’innovazione.”

Un network internazionale di valore

Uno degli aspetti distintivi del Master DAOSan è la sua capacità di costruire reti di alto livello, grazie alla collaborazione con accademici, professionisti ed esperti di fama mondiale. Tra le personalità che hanno arricchito il percorso formativo figurano il Premio Nobel Muhammad Yunus, il grande pensatore di management Henry Mintzberg e il padre del knowledge management Ikujiro Nonaka, che hanno contribuito con le loro visioni all’approfondimento delle tematiche di innovazione e gestione delle organizzazioni complesse.

Un anniversario da celebrare, un futuro da costruire

Il ventesimo anniversario del Master sarà celebrato con un evento che coinvolgerà circa 1000 ex discenti, nonché i numerosi docenti, tutor e tutti coloro che hanno contribuito a rendere il DAOSan una realtà di eccellenza nel panorama formativo italiano. Un’occasione per rafforzare la community e guardare al futuro, con l’impegno di continuare a formare i leader di domani nei settori cruciali della società.

C’è ancora tempo per iscriversi?

Il bando di selezione per la XX edizione del Master DAOSan è ancora aperto: fino al 24 febbraio 2025 alle ore 15.00 è possibile candidarsi e diventare parte di un percorso formativo unico. Ad oggi, sono già oltre 80 le domande per il percorso tradizionale del Master DAOSan, a conferma del notevole interesse che esso continua a suscitare. Non a caso da due anni a questa parte, il Master DAOSan ha ottenuto il riconoscimento per il rilascio dell’Attestato di Formazione Manageriale, necessario per l’iscrizione nell’albo dei direttori generali, e abilitante per la direzione di strutture complesse.

Un’ultima domanda professoressa. Lei è adesso l’unica candidata donna al consiglio di amministrazione dell’ateneo di Salerno: se eletta quali saranno i suoi principali impegni?

Lavorerò per una Università che persegue l’eccellenza, al contempo proiettata verso gli sviluppi tecnologici ma saldamente ancorata alla cultura umanistica; una Università equa ed inclusiva, che superi ogni discriminazione di genere e qualunque forma di iniquità. Particolare attenzione la dedicherò alle fasce dei colleghi associati e ricercatori, affinché l’ateneo possa promuoverne una piena ed adeguata valorizzazione, favorendone il percorso di crescita professionale.