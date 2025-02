Arpino: 2030 termino i lavori all’aeroporto

di Erika Noschese

Procedono i lavori per la realizzazione di un progetto sempre più innovativo, ecosostenibile e finalizzato allo sviluppo territoriale, turistico ed economico dell’intera provincia di Salerno. Le infrastrutture salernitane iniziano a parlarsi tra di loro, dando ulteriore slancio a un progetto di crescita che, se realmente funzionante, garantirà notevoli migliorie a cittadini e turisti sia per la città di Salerno sia per l’intera provincia. Da un lato, infatti, i lavori per la realizzazione di quello che è definito il “nuovo aeroporto” procedono, e si prevede che entro il 2030 si possa fruire definitivamente della struttura a pieno regime, con importanti novità anche dal punto di vista dei collegamenti diretti da e verso Salerno. A ciò si aggiunge l’importante upgrade previsto per la metropolitana di Salerno, che avrà un collegamento diretto con lo scalo aeroportuale del “Costa d’Amalfi”. Un salto di qualità di non poco rilievo, cui però bisognerà far procedere, di pari passo, un investimento importante finalizzato a garantire la realizzazione di corse più rapide, fruibili non soltanto per la tratta da e verso l’aeroporto ma anche per le tappe intermedie già previste nel percorso della metropolitana. A confermare tali aspettative e ad auspicare un importante salto di qualità nell’offerta di servizi ai cittadini è anche il segretario generale della Filt Cgil di Salerno, Gerardo Arpino, che ammette: “Sì, i lavori avanzano. Ormai siamo alle porte dell’estate 2025, ma già ora sono aumentati in maniera importante i vettori che transitano sullo scalo aeroportuale di Salerno. I lavori continuano: abbiamo già ribadito più volte che sta partendo l’assegnazione dei lavori per il binario 8, sono stati messi e transennati i paletti durante tutto il percorso. Ci saranno a breve, inoltre, i lavori che partiranno per il collegamento da Via Vinciprova per il tunnel che porta direttamente in stazione. Tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028 dovremmo avere, infine, il definitivo sbocco a Pontecagnano, quindi sull’aeroporto, grazie al completamento dei lavori previsti per l’allungamento della tratta coperta dalla metropolitana leggera di Salerno”.Ai lavori previsti per le infrastrutture che collegheranno al meglio possibile la città di Salerno con l’aeroporto Costa d’Amalfi, si aggiungono quelli ben più sostanziosi che riguardano proprio lo scalo aeroportuale: “Di pari passo con i lavori previsti e in corso nella città di Salerno, abbiamo notato proprio nei giorni scorsi, essendoci recati a fare un incontro con tutti i lavoratori dell’area di riferimento, l’avanzamento importante dei lavori per la nuova stazione aeroportuale, quella dell’aviazione civile che ormai per la fine dell’anno prossimo dovrebbe essere definita, così poi da spostare tutti i voli e quindi tutto il personale della nuova aerostazione. Verrà abbattuta quella attuale per consentire il completamento, entro il 2030, di quella struttura ecosostenibile che prevede il progetto finale”.Il progetto è ambizioso, ma già ora i numeri sono rassicuranti circa le potenzialità di sviluppo dello scalo aeroportuale salernitano: “Abbiamo detto che ci saranno oltre 180.000 passeggeri al Costa d’Amalfi, fino a dicembre – ammette Arpino – e soltanto negli ultimi due mesi abbiamo quasi raggiunto quota 2000 passeggeri. I dati sono importanti, sono significativi: è un rilancio importante del territorio e, come dico sempre, anche del sud Italia”.Con il progetto del nuovo aeroporto, dal punto di vista strutturale il “Costa d’Amalfi” cambierà totalmente volto: “È un tassello fondamentale all’interno di un puzzle che completa tutto lo sviluppo dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi – conclude il segretario generale della Filt Cgil di Salerno –. Un dato importante sia per consentire l’aumento del numero di passeggeri che arrivano sul territorio e anche per aumentare i vettori che possono, così facendo, acquistare nuovi slot per permettere di avere collegamenti maggiori un po’ con tutte le destinazioni. Già il dato fondamentale di questi nuovi collegamenti per Barcellona o per Parigi fa capire che Salerno, ormai, è alle porte anche di voli intercontinentali, perché i collegamenti con queste capitali europee ti mettono in connessione anche con le capitali d’Oltreoceano”.