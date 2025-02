Il Comune di Salerno alla Bit di Milano

Il Comune di Salerno partecipa anche quest’anno alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, uno tra i più importanti eventi del settore a livello mondiale, in corso a Milano dal 9 all’11 febbraio. L’amministrazione comunale promuove la destinazione Salerno in un suo spazio dedicato all’interno del Padiglione Campania, insieme ad altre 40 tra istituzioni e siti culturali del territorio regionale e diverse decine di operatori turistici e del settore agrifood, in un’ottica di valorizzazione e promozione integrata tra turismo e settore agroalimentare regionale. All’interno di un fitto calendario di momenti di approfondimento sui temi del comparto turistico e della promozione territoriale, l’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara, che guida la delegazione salernitana, ha partecipato nella giornata di lunedì 10 febbraio al panel “Percorsi di turismo religioso nell’anno Giubilare”. È stata un’occasione, tra le altre cose, per rilanciare la suggestione, nata alcune settimane fa al Fitur Madrid, di uno scambio di esperienze con la città di Oviedo nel nome e nella tradizione di San Matteo. Nel corso dell’incontro l’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara ha illustrato anche il ricco calendario di eventi spettacolari e culturali in programma nel 2025 a Salerno, a partire già dal mese di marzo con la nuova mostra targata Tempi Moderni e Contrasto, passando per i tradizionali appuntamenti della primavera come la Mostra della Minerva, la Fiera del Crocifisso, Salerno Letteratura, le stagioni lirica e di prosa del Teatro Verdi, per arrivare ad un’estate che si preannuncia ricca di novità e fino alla nuova rinnovata edizione di Luci d’Artista.