“Il cielo nelle Mani”, l’evento promosso da Cna

Un volo diretto nel cuore dell’artigianato italiano, tra creatività, maestria e identità culturale: è “Il cielo nelle Mani”, lo spettacolo-evento promosso da Cna Salerno per celebrare il valore del Made in Italy attraverso moda, oreficeria e ceramica artistica, promosso in occasione della vetrina nazionale legata alla presenza delle frecce tricolori a Salerno. Una serata che unisce eleganza, racconto e musica dal vivo, costruita come un percorso emozionale, una mostra in movimento che parte proprio da ciò che gli artigiani custodiscono e trasformano ogni giorno: “Il racconto del gioiello, del lavoro sartoriale della ceramica” e “La sensazione di volare nel realizzare un’opera”. Un primo défilé affidato alla cura sartoriale di Annapaola Aliberti Couture, che parte dalla leggerezza di colore del cielo per atterrare al trionfo del tricolore. Poi, spazio gli orafi salernitani, che portano sul palco le loro creazioni, facendo in modo che l’esposizione sia in movimento, quasi in volo, tema cui si sono ispirati nelle loro opere per omaggiare l’Aeronautica e le frecce tricolori… Così invertendo la tradizione, gli spettatori sono fermi e viaggeranno davanti ai loro occhi i i gioielli di Luigi Truono, Nicolò Della Corte, Antonio Mazzillo, Cerone Lab di Marco Cerone, Bottega Orafa Salernitana di Federica e Lucia Foglio, Sara Cammarosano, Gaetano Ferrante, Delia Crivelli. Il secondo défilé sarà invece dedicato alla Moda Mare Positano – Louise Moda, seguito dal segmento dedicato alla ceramica artistica. Sul palco si alternano Antonio Solimene, Benvenuto Apicella, Ceramica Massimimo con la voce di Iole, Fabio Mosca e Franco Raimondi, ciascuno con un pezzo simbolo della propria bottegaz facendo tappa nella divina costiera quindi con la moda positano e la ceramica vietrese, eccellenze indiscusse del nostro made in italy. Il terzo défilé infine vedrà protagonista Pina Pascente (e i total look di Francesca Iacullo), con degli abiti ispirati ai paesaggi delle aree interne della provincia salernitana ed un’opera dedicata proprio alle Frecce Tricolori e al 22esimo raduno degli aviatori. Le conclusioni sono affidate a figure istituzionali e rappresentanti del mondo associativo. Il palcoscenico del Teatro Pasolini sara’ riservato al Presidente provinciale dell’Associazione Arma Aeronautica Gennaro Cuciniello (che partner di Cna Salerno da tempo), al Segretario Nazionale Rinaldo Sestili e al Presidente Nazionale Giulio Mainini oltre che i rappresentanti dell’Aeroclub Salerno e dell’Arma Aeronautica. A loro gli artigiani di Cna dedicano quest’evento speciale di “benvenuto”. A fare gli onori di casa oltre al presidente di Cna Salerno, Antonio Citro che ricorda il mezzo secolo dell’associazione, anche il presidente onorario di Cna Salerno e componente di giunta camerale Lucio Ronca che ha creduto in quest’evento sin dagli inizi facendo ogni sforzo per la sua buona riuscita e l’assessore al turismo Alessandro Ferrara, artefice istituzionale di tutta l’iniziativa del raduno e dell’air show sostenuto dalla CCIAA di Salerno. Tutta la serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo del Quartetto D’archi. “I filarmonici di Napoli”, Ass. Santa Maria di Loreto Napoli. La direzione artistica è a cura di Michele Carasia. “Il cielo nelle Mani” è un tributo alla bellezza del saper fare italiano- hanno dichiarato i vertici di Cna Salerno, il presidente Antonio Citro e la direttrice Simona Paolillo – alla sua capacità di unire tradizione e innovazione, e alla forza delle mani che trasformano la materia in arte. Un grazie speciale a tutti gli artigiani protagonisti della serata e a quanti hanno creduto e si sono impegnati per la riuscita dell’evento”.