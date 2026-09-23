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Napoli, messa per San Matteo patrono della Guardia di Finanza

  • Settembre 24, 2026
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Napoli, messa per San Matteo patrono della Guardia di Finanza

E’ stata celebrata nella Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta, il Duomo di Napoli, la celebrazione eucaristica in onore del Santo Patrono della Guardia di Finanza, San Matteo, officiata dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli e concelebrata dal Cappellano Militare, don Claudio Mancusi. Il Santo, nato in Galilea e di professione esattore delle tasse, apostolo ed evangelista, è stato proclamato Patrono delle Fiamme Gialle d’ltalia da Papa Pio XIl nel 1934, con l’auspicio che tutti gli appartenenti al Corpo potessero, sul suo esempio, unire l’esercizio del dovere verso lo Stato con la fedele devozione a Cristo. All’evento, accolte dal comandante interregionale dell’Italia Meridionale generale di corpo d’armata Francesco Greco e dal comandante regionale Campania generale di divisione Roberto Manna, sono intervenute le massime autorità locali, tra cui il prefetto Michele di Bari, i vertici dell’ autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle forze armate e degli uffici finanziari, insieme con una rappresentanza di militari, di ogni ordine e grado in forza ai reparti dipendenti e gli appartenenti delle sezioni Anfi. “La manifestazione religiosa rappresenta per tutte le Fiamme Gialle un momento di intenso raccoglimento spirituale – spiega una nota – che induce a seguire le orme del Santo Patrono, che cambiò vita per mettersi al servizio del prossimo e degli onesti, quasi a voler tracciare la strada da seguire nell’attività che quotidianamente il Corpo è chiamato a svolgere: lo spirito di servizio verso lo Stato e la comunità e la tutela dei cittadini onesti”. La cerimonia, oltre a costituire un significativo momento di preghiera, ha rappresentato anche un’importante occasione di condivisione coesione rinsaldando ulteriormente l’unità di intenti tra tutti i militari del Corpo, quotidianamente impegnati nell’opera di contrasto ad ogni forma di illegalità, in ossequio alle Istituzioni e nel rispetto delle leggi, con lealtà, abnegazione, nel silenzio e a costo di sacrifici.

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