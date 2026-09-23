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Battipaglia, trovato un cadavere in via del Centenario

  • Settembre 24, 2026
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Battipaglia, trovato un cadavere in via del Centenario

Dramma , a Battipaglia, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona in via del Centenario.

L’allarme è scattato in serata e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né sono emersi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno effettuando i rilievi e raccogliendo gli elementi utili a chiarire le circostanze della morte.

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