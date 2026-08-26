Il bilancio del primo mese da sindaco di De Luca

di Erika Noschese

Trentasette interventi sulle strade cittadine, opere di messa in sicurezza e decoro urbano, manutenzione e viabilità. È tempo di bilanci per il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca che, ieri sera, ha voluto fare il punto sugli interventi già realizzati, su quelli in corso d’opera e sui cantieri in programma, a poco più di un mese dal suo ritorno a Palazzo di Città. Numerosi anche gli interventi sul fronte della messa in sicurezza e del decoro urbano. Tra questi figurano la sistemazione della piazzetta Monsignor Bolognini; la pavimentazione di un tratto di via Tonnazzo fino alla Fondazione A.N.F.F.A.S., a Fuorni; la sistemazione del sagrato della chiesa di San Paolo, al rione Petrosino; la chiusura dell’area sottostante il costone di via Ligea, mediante pannelli in grigliato Orsogril in acciaio, propedeutica alla successiva installazione di fari per l’illuminazione scenografica e funzionale del costone. Completati anche la sistemazione e la riqualificazione complessiva dell’area di Villa Bracciante, a Mariconda, e il ripristino e la rifunzionalizzazione della fontana monumentale di piazza San Francesco. Gli interventi hanno inoltre riguardato la manutenzione e la risistemazione dell’arredo urbano, in particolare delle panchine, nei giardini di piazza San Francesco, sul Lungomare Trieste e sul Lungomare Colombo. Tra le opere realizzate rientrano anche il potenziamento dell’intero impianto di illuminazione del Lungomare Trieste, la ristrutturazione dell’ascensore di via Velia e l’installazione di nuovi dissuasori sul lungomare, nel tratto compreso tra piazza della Concordia e la piscina comunale. Sul fronte della viabilità, gli interventi hanno interessato il rifacimento integrale della pavimentazione stradale in via Temistocle Marzano, in località Canalone, e la ripavimentazione di Salita San Giovanni, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Greci e quella con via San Luca. Prosegue inoltre la ripavimentazione, accompagnata dal rifacimento della segnaletica orizzontale, di numerose arterie cittadine interessate dai lavori di scavo effettuati dalle società che gestiscono i sottoservizi. Diversi, infine, i cantieri attualmente in corso, che riguardano l’edilizia scolastica e i servizi, la riqualificazione degli spazi pubblici e del verde urbano, oltre alla sicurezza stradale e alla mobilità. Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, sono in corso i lavori per la ristrutturazione completa della palestra e dei relativi servizi igienici presso il plesso scolastico Buonocore, in via Salvatore Calenda. Prevista anche la realizzazione di un percorso pedonale protetto all’interno dell’area di parcheggio di via Sabato Robertelli, per garantire il transito in sicurezza degli alunni della scuola Matteo Mari, temporaneamente trasferiti presso l’Istituto Posidonia per consentire i lavori di ristrutturazione della sede principale. Tra gli interventi programmati figura inoltre il recupero e l’adeguamento funzionale di una struttura esistente prospiciente la Casa circondariale di Fuorni, destinata ad accogliere i familiari dei detenuti in attesa delle procedure di identificazione e dell’accesso ai colloqui. Sul fronte degli spazi pubblici e del verde urbano è prevista la realizzazione di un nuovo parco multifunzionale in via Vito Fornari. In programma anche gli interventi di recupero e ripristino idraulico della fontana di via Ligea. Infine, il Comune sta lavorando all’adeguamento funzionale della rotatoria di via Vinciprova. Prevista anche la sistemazione del marciapiede sul lato valle di via Torrione, prospiciente la fontana del Grand Hotel Salerno. «Siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle poco più di un mese di lavoro utile, peraltro in un periodo maledettamente complicato per ragioni climatiche. I cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché, nelle ore pomeridiane, il caldo era proibitivo. Abbiamo avuto anche difficoltà per le forniture edili ed elettriche, con le fabbriche che lavorano a metà regime. È stato veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere quanto fatto in un mese perché, davvero, è quasi un miracolo». A dichiararlo è il sindaco Vincenzo De Luca. «Abbiamo ripavimentato 37 strade. Con via Luigi Guercio, dove stanno asfaltando anche in questo momento, arriviamo a 38. Avremo poi altre dieci strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione lungo tutto il lungomare. Proseguiremo poi con piazza della Concordia, illumineremo piazza della Libertà e il centro storico. Ci eravamo impegnati a intervenire su via Luigi Guercio perché era una delle strade meno illuminate della città ed è stato fatto un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6mila a 13mila lumen: l’illuminazione è stata più che raddoppiata – ha aggiunto – Ovviamente abbiamo altri venti cantieri aperti che contiamo di concludere per San Matteo. Sono cantieri importanti, interventi di grande bellezza e dignità. Stiamo lavorando anche sulle rotatorie, sia per la messa in sicurezza sia per realizzare ulteriori elementi di arredo urbano. Alcuni interventi sono difficilissimi. Penso alla grande fontana a fianco al Grand Hotel: un lavoro immane. Abbiamo dovuto rifare completamente gli impianti elettrici e idraulici, oltre a riparare i danni provocati dagli atti vandalici. Insomma, è stato davvero un lavoro straordinario». Il sindaco ha annunciato che per San Matteo non sarà completato il cantiere di piazza Cavour. «Realizzeremo soltanto il percorso necessario per consentire il passaggio della statua di San Matteo in occasione della benedizione a mare. Ma lo sforzo che abbiamo fatto è stato enorme per mantenere fede a un impegno assunto: cambiare il volto di Salerno già in occasione di San Matteo. E ci stiamo riuscendo». Tra le prossime scadenze anche la vicenda di Universo Beach, la spiaggia di Torrione interessata dai lavori di ripascimento. «È chiaro che riprenderemo immediatamente i rapporti con l’impresa che ha realizzato in maniera sbagliata l’intervento a Torrione, sulla spiaggia. O cambiano tutto quello che hanno realizzato, sostituendo la sabbia con quella prevista dal capitolato, oppure romperemo il contratto e procederemo alla rescissione. È sempre un atto traumatico, che ci fa perdere molto tempo. Mi auguro, ovviamente, che prevalga il senso di responsabilità dell’impresa e che il materiale collocato venga adeguato a quanto previsto dal capitolato. Se sarà così, riprenderemo con grande forza l’intervento e andremo avanti». Sul Grand Hotel, invece, novità potrebbero arrivare già entro venerdì, quando, come ha dichiarato De Luca, «gli azzeccagarbugli che seguono il Grand Hotel forniranno una memoria. Per quello che ci riguarda, andremo avanti con estremo rigore. I tributi si pagano, punto e basta. Questi signori devono al Comune di Salerno 8,5 milioni di euro e riteniamo che siano state poste in essere operazioni fraudolente ai danni del Comune». Quindi l’affondo nei confronti dell’opposizione. «Con l’iniziativa che hanno preso ci hanno fatto guadagnare diecimila voti da parte delle persone perbene, quelle che pagano l’Imu, la Tari e tutti i tributi dovuti. In ogni caso, andremo avanti con estremo rigore. Non ci saranno deviazioni né mediazioni. A Salerno si pagano le tasse, come avviene nei Paesi civili. Chi non rispetta le regole dovrà risponderne nelle sedi competenti». «Quegli 8,5 milioni di euro sottratti alle casse del Comune di Salerno servono per realizzare opere e servizi: impianti di fognatura, illuminazione, pavimentazione stradale, verde pubblico, servizi sociali e scuole. Non sono soldi tolti a De Luca, ma ai cittadini salernitani. Per questo considero irresponsabile quanto sta accadendo. In ogni caso, andremo avanti con grande determinazione». Per De Luca quella di ieri è stata anche l’occasione per affrontare il tema Salernitana, dopo l’incontro allo stadio Arechi con il presidente Danilo Iervolino. «Me ne sono uscito un po’ depresso, per la verità. Devo dire che, sul piano sportivo, dobbiamo essere onesti e rispettosi: il Sorrento ha meritato ampiamente di vincere. Si è presentato con una squadra estremamente competitiva, aggressiva sul piano atletico, tecnico e tattico, per quello che posso capire. Nei primi quindici minuti ho visto quattro contropiedi che avrebbero potuto già cambiare il risultato. Insomma, è una squadra che ha meritato ampiamente la vittoria. Tanto di cappello e onore a loro. Adesso, però, dobbiamo preoccuparci dei fatti nostri perché credo che abbiamo bisogno di qualcosa in più. Non ho competenze tecniche specifiche, ma ho la sensazione che dobbiamo rafforzare di molto la nostra squadra se vogliamo evitare un campionato di sofferenza». Infine, De Luca ha annunciato che, a fine mese, sarà presentato anche un bilancio del primo mese di attività del nucleo della Polizia Municipale destinato alla sicurezza, il Nos.