Salernitana, Faggiano ora rivuole Ferraris

di Marco De Martino

SALERNO – Archiviata l’ennesima delusione di questo avvio di stagione, la Salernitana si aggrappa al mercato per provare ad invertire il trend. Manca ormai poco meno di una settimana al termine della finestra estiva della campagna trasferimenti e la società granata è concentrata per colmare l’ultima casella per completare la squadra di Serse Cosmi. Il tassello mancante è quello del trequartista. Dopo il mancato arrivo di Casiraghi, il ds Daniele Faggiano è tornato a parlare con il Pescara per Andrea Ferraris (nella foto di Gambardella), già seguito dalla Salernitana. L’obiettivo è quello di riportare a Salerno il classe 2003, rimasto 90’ in panchina nella gara d’esordio degli abruzzesi, e completare così il reparto offensivo. Intanto, come ventilato da alcuni giorni, la società ha ufficializzato due nuovi arrivi. Il primo è Antonino La Gumina. L’attaccante classe 1996, nell’ultima stagione all’Inter U23 in prestito dalla Sampdoria, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. La Gumina indosserà la maglia numero 20. Ufficiale anche Simone Pieraccini. Il jolly difensivo arriva in prestito dal Cesena fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione, e vestirà la maglia numero 73. Ratificate queste due operazioni, il ds Faggiano continua a lavorare per risolvere i casi più spinosi, ovvero quelli riguardanti gli esuberi Berra, Ghiglione e Varone. Il primo ha più mercato ed a breve potrebbe essere collocato in C: sulle sue tracce Barletta e Foggia. Più difficile sistemare il terzino (che non ha ancora accettato la rescissione) ed il centrocampista (che non vuole scendere in D).