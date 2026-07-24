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Comunità montana dei Monti Picentini, D’Onofrio presidente

  • Luglio 24, 2026
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Comunità montana dei Monti Picentini, D’Onofrio presidente

Nella serata di mercoledì, il Consiglio Generale della Comunità Montana dei Monti Picentini ha eletto il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, nuovo Presidente dell’Ente. Nella stessa sede è stato anche definito l’esecutivo che affiancherà la presidenza: Sara Cerrone (Acerno) ricoprirà il ruolo di Vicepresidente, mentre Carmine Sica (Giffoni Sei Casali) assume la carica di Assessore. Tra le azioni prioritarie indicate dal neo presidente figurano la salvaguardia del patrimonio ambientale attraverso la manutenzione forestale, il contrasto al dissesto idrogeologico e la prevenzione degli incendi. Centrale sarà anche il sostegno alle filiere produttive e agricole e il rilancio turistico del territorio mediante un Piano Strategico dedicato all’escursionismo, al cicloturismo e ai cammini naturalistici. «La Comunità Montana dei Picentini – ha dichiarato il neo Presidente D’Onofrio – deve ritornare a essere il vero motore dello sviluppo per le nostre aree interne, agendo come punto di sintesi tra i Comuni, la Regione Campania e gli altri enti. Rivolgo i miei auguri di buon lavoro alla Vicepresidente Sara Cerrone e all’Assessore Carmine Sica, certo che la nostra sarà una collaborazione proficua e costante. Ringrazio vivamente tutti i colleghi Sindaci e i Consiglieri per la fiducia accordatami: siamo già al lavoro, con concretezza e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo dei Monti Picentini e della nostra gente».

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