Iervolino, paga 20 milioni di euro per storico hotel di Porto Cervo

Nuovo investimento da capogiro per Danilo Iervolino, che amplia il proprio ventaglio di interessi imprenditoriali. L’imprenditore di Palma Campania ha acquistato lo storico albergo “Luci di la Muntagna”, a Porto Cervo, in Sardegna, struttura considerata un punto di riferimento della Costa Smeralda.L’operazione avrebbe un valore di circa 20 milioni di euro, somma versata per rilevare la struttura dalla famiglia Kassam, proprietaria dell’hotel. Il closing è atteso nei prossimi giorni a Roma, in uno studio notarile, al termine di una trattativa durata diversi mesi.