Papa Leone solleva l’ampolla del sangue di San Gennaro

Papa Leone XVI, prima di percorrere la navata principale del Duomo di Napoli, ha visitato la Cappella di San Gennaro. Il Pontefice ha quindi attraversato la navata centrale stringendo la mano ai membri del clero e ai religiosi presenti, fino a raggiungere l’altare maggiore. Qui si è fermato in contemplazione davanti all’ampolla di San Gennaro. Successivamente l’ha sollevata dinanzi ai fedeli mostrando il sangue sciolto, accolto da applausi e dai cori “Viva il Papa”.