Iannone, allarmanti i fatti che coinvolgono il Comune di Sarno

“I fatti che coinvolgono l’Amministrazione Comunale di Sarno (Salerno) sono talmente allarmanti da vedere l’arrivo della Commissione d”accesso. Il sindaco minimizza, ma lo faceva anche quando presentammo atti parlamentari”. Lo sostiene il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario Regionale del Partito in Campania. “Non è un raffreddore amministrativo come si vuol far passare. In provincia di Salerno non ci sono mai state tante Commissioni d’accesso insediate nei Comuni come in questo momento – sottolinea – Nel Pd salernitano esiste una questione morale gigantesca ma gli stessi dirigenti, da Salerno a Roma, fanno finta di non vedere. Il candidato Governatore Fico cosa ne dice? Si nutrirà di questi sostegni opachi?”.
Post Recenti
- La Cavese spreca il doppio vantaggio
- Bonus e sussidi, incentivi d’autunno valgono 2,1 miliardi: quali sono
- Mondiali atletica, quarta giornata: programma e dove vedere in tv italiani in gara
- Come nasce un’illusione ottica? Scienziati svelano il mistero
- Consiglio Campania: invito a sospendere rapporti con Israele
Categorie
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco