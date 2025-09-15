Iannone, allarmanti i fatti che coinvolgono il Comune di Sarno - Le Cronache Ultimora
“I fatti che coinvolgono l’Amministrazione Comunale di Sarno (Salerno) sono talmente allarmanti da vedere l’arrivo della Commissione d”accesso. Il sindaco minimizza, ma lo faceva anche quando presentammo atti parlamentari”. Lo sostiene il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario Regionale del Partito in Campania. “Non è un raffreddore amministrativo come si vuol far passare. In provincia di Salerno non ci sono mai state tante Commissioni d’accesso insediate nei Comuni come in questo momento – sottolinea – Nel Pd salernitano esiste una questione morale gigantesca ma gli stessi dirigenti, da Salerno a Roma, fanno finta di non vedere. Il candidato Governatore Fico cosa ne dice? Si nutrirà di questi sostegni opachi?”.

