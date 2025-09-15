Consiglio Campania: invito a sospendere rapporti con Israele

Il consiglio regionale della Campania ha approvato, all’unanimità, una mozione con la quale “condanna gli atti di guerra nella Striscia di Gaza” e invita il governo italiano “a sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu”. L’iniziativa è stata avanzata dai consiglieri Michele Cammarano, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi del Movimento 5 Stelle, per “impegnare la giunta regionale ad esprimere ferma condanna per i bombardamenti e le operazioni militari in corso a Gaza e per chiedere al governo italiano di riconsiderare i rapporti istituzionali e commerciali con lo Stato di Israele finché non verrà posta fine alle violenze contro la popolazione civile e non”. A iniziativa della consigliera Vittoria Lettieri (De Luca Presidente a testa alta con De Luca) si vuole dare sostegno “a ogni iniziativa diplomatica, nazionale e internazionale, volta a ottenere un cessate il fuoco umanitario immediato, la liberazione degli ostaggi israeliano, la protezione dei civili e l’ingresso rapido degli aiuti umanitari; sospensione di ogni forma di cooperazione le e accademica tra la Regione Campania e istituzioni pubbliche o private” per impegnare la giunta regionale “a sostenere ogni iniziativa diplomatica, nazionale e internazionale, volta a ottenere un cessate il fuoco umanitario immediato, la liberazione degli ostaggi, la protezione dei civili e l’ingresso rapido, sicuro e senza ostacoli degli aiuti umanitari; a sospendere ogni forma di cooperazione istituzionale e accademica tra la Regione Campania e istituzioni pubbliche o private israeliane – comprese aziende, università e centri di ricerca fino a quando non sarà ripristinato il rispetto dei diritti umani e delle norme internazionali”