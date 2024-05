Iannone: 6 milioni euro dal Governo per 9 chiese del salernitano

“Sono stati finanziati dal Ministero della Cultura 9 interventi per altrettante Chiese della provincia di Salerno. Si tratta di fondi PNRR per la sicurezza sismica destinati a luoghi di culto nei comuni di Casaletto Spartano, Cava de’ Tirreni, Eboli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Ottati, San Cipriano Picentino e Sapri. Un ammontare complessivo di 5.870.000 euro viene dedicato a nove chiese che aspettavano da anni l’attenzione delle Istituzioni. Grazie al Ministro Sangiuliano, del Vice Ministro Cirielli, della Deputata Imma Vietri insieme al sottoscritto arriva una risorsa importante per il territorio e la nostra identità culturale. Finalmente il territorio salernitano ha un peso nell’agenda nazionale.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Parlamentare della provincia di Salerno.