Banca Monte Pruno e Associazione Villammare Film Festival: uniti per valorizzare il territorio

La Banca Monte Pruno, e l’Associazione Villammare Film Festival, annunciano con entusiasmo che, nella mattinata di ieri, presso la Sala Consiglio della Sede Amministrativa della Bcc a Sant’Arsenio, è avvenuta la firma di un Protocollo d’Intesa volto a promuovere la cultura cinematografica e valorizzare il territorio dì competenza della Bcc.L’Associazione Villammare Film Festival, rinomata per la promozione della cultura cinematografica e del territorio, organizza il prestigioso Villammare Festival Film&Friends, giunto alla XXIII edizione.

La Banca Monte Pruno, impegnata nella valorizzazione del territorio attraverso il cineturismo, vede in questa collaborazione un’opportunità per potenziare l’attrattiva delle aree del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano con la certezza che questa collaborazione sarà in grado di valorizzare il territorio cilentano grazie all’arte del cinema, creando sinergie con vari soggetti che possano permettere a tale ambito locale di essere sempre più conosciuto e considerato anche per la bellezza dei luoghi e le specifiche caratteristiche naturali, volendo creare opportunità concrete per un sempre maggiore sviluppo economico e imprenditoriale.

Il Protocollo d’Intesa prevede la creazione di un Premio Speciale, sostenuto dalla Banca, destinato a cortometraggi girati nel territorio di riferimento, con l’obiettivo di promuovere le bellezze locali attraverso il cinema.

Alessandro Cocorullo, Presidente dell’Associazione, e Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, esprimono grande soddisfazione per questa rinnovata collaborazione, che mira a incrementare la visibilità e l’attrattiva culturale ed economica del territorio.

A margine della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa il Direttore Generale della Bcc ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la creazione di un Premio Speciale, sostenuto dalla nostra Banca, destinato a cortometraggi girati nel nostro territorio. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per promuovere le bellezze locali attraverso il potente mezzo del cinema. Vogliamo incoraggiare registi e creativi a esplorare e raccontare le meraviglie dei nostri luoghi di origine, contribuendo così alla valorizzazione e alla diffusione del nostro patrimonio culturale e naturale. Il nostro impegno è volto a sostenere iniziative che possano generare un impatto positivo sulla comunità e questo premio è un passo significativo in quella direzione”.