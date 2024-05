Liceo Severi di Salerno, la Biblioteca sportiva intitolata alla memoria di Giovanni Ugatti

Lunedì 27 maggio 2024, alle ore 10,00, al Liceo G. Severi di Salerno si svolgerà la cerimonia di intitolazione della Biblioteca Sportiva alla memoria di Giovanni Ugatti, figura di spicco nel panorama sportivo cittadino prima come atleta, in qualità di giocatore e di arbitro nazionale di pallacanestro, poi come dirigente.

L’idea della biblioteca, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica del Liceo Severi Barbara Figliolia, è nata dalle professoresse Maria Bruna Ugatti, Raffaella Lembo e Marcella Vernaglia dopo che le tre figlie di Giovanni Ugatti hanno deciso di donare al Liceo ad indirizzo sportivo tutti i libri sul tema appartenuti al padre e raccolti durante i lunghi anni trascorsi al Coni, prima come Presidente Provinciale e poi Regionale.

Gli studenti dell’Istituto Scolastico potranno quindi usufruire di volumi che rappresentano la storia dello sport italiano degli ultimi 70 anni con pubblicazioni uniche che narrano delle varie edizioni delle Olimpiadi, della storia di alcune Federazioni Sportive, dell’evoluzione dei risultati agonistici e delle tecniche sportive. Un importante sapere per i giovani che hanno deciso di seguire, nel loro corso di studi, l’indirizzo a cui Giovanni Ugatti ha dedicato gran parte della sua vita.

Alla cerimonia saranno presenti le figlie di Giovanni Ugatti, Gabriella, Maria Bruna e Cinzia, la Dirigente Scolastica Barbara Figliolia, il presidente della Commissione Sport del Comune di Salerno Rino Avella ed il consigliere Arturo Iannelli, componente della Commissione Ambiente.