I vincitori della seconda edizione degli ASI Salerno

Si è conclusa con successo la seconda edizione degli ASI Salerno Awards, l’iniziativa che premia le aziende della provincia di Salerno più attente ai valori della sostenibilità.

L’evento si è tenuto nell’ambito della manifestazione Sud Nord Invest, che ha visto la partecipazione di importanti realtà industriali e istituzionali del territorio.

Antonio Visconti, Presidente del Consorzio ASI Salerno, ha espresso grande soddisfazione per l’andamento dei lavori, sottolineando la crescente attenzione delle aziende del territorio verso la sostenibilità: “Cresce la cultura della sostenibilità nella nostra area industriale. Salerno è un esempio nazionale nella promozione di questi valori. Nella seconda edizione, abbiamo registrato una partecipazione ancora più ampia, a testimonianza della crescente sensibilità verso questi temi da parte delle nostre aziende. Alcune di queste hanno confermato i risultati positivi della prima edizione, altre hanno intrapreso un percorso di valore. Come ASI Salerno, siamo davvero felici di questo dinamismo sul territorio.”

Il Premio ASI Salerno Awards si è avvalso della partnership strategica con l’Osservatorio ESG della Sapienza Università di Roma, della Fondazione Saccone e del Gruppo Stratego.

Salvatore Esposito De Falco dell’Osservatorio ha dichiarato: “È stato particolarmente stimolante e arricchente sviluppare il questionario per la seconda edizione degli ASI Awards, un’edizione che ha messo al centro le imprese con un alto rating di sostenibilità e una spiccata propensione all’innovazione responsabile. In qualità di Osservatorio ESG ABILITY della Sapienza di Roma e come startup universitaria Ermes, siamo fortemente convinti dell’importanza di promuovere la cultura della sostenibilità. La survey che abbiamo realizzato ha mirato a indagare la consapevolezza e l’abilità delle imprese nel campo ESG, poiché riteniamo che l’adozione di pratiche sostenibili non sia solo un costo, ma piuttosto un investimento strategico, una vera e propria assicurazione per il futuro”.

Premi e Riconoscimenti Durante la cerimonia di premiazione, sono stati assegnati i riconoscimenti alle aziende che si sono distinte per il loro impegno in ambito sostenibile. In particolare, le imprese sono state suddivise in due categorie, con premi speciali consegnati dai rappresentanti delle istituzioni, delle Banche di Credito Cooperative del territorio e di Banca Sella.

Categoria Ability

ICAB SPA

Premio consegnato da: Gerardo Candido di Banca Sella

GALDIERI AUTO SRL

Categoria Alta Ability

TRANS ITALIA SPA

Premio consegnato da: Antonio Marino, Vicepresidente Vicario BCC Aquara

Ha ritirato: Emilia Lamberti

SARIM SRL

Premio consegnato da: Camillo Catarozzo, Presidente Banca Campania Centro

Ha ritirato: Augusto Ferrentino.

GRUPPO SADA

Premio consegnato da: Roberto Manzo, Consigliere della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia

Ha ritirato: Antonello Sada.

D&D ITALIA

Premio consegnato da: Michele Pierri, Referente territoriale per l’area Salerno Valle dell’Irno di Banca Montepruno.

Ha ritirato: Maria D’Amico

AGRIOL SPA

Premio consegnato da: Lucio Alfieri, Presidente BCC Magna Grecia

Ha ritirato: Maria Carmela Calabrese.

Menzione speciale è stata assegnata al GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO per il contributo significativo nel campo della sostenibilità.

Cerimonia conclusiva: Alle aziende partecipanti è stato conferito il titolo di “Ambasciatori della Sostenibilità” con una pergamena celebrativa. Al termine dell’evento, una foto di rito ha immortalato i premiati insieme ai rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Presidente Visconti e il Professore De Falco.

La seconda edizione di ASI Salerno Awards è stata patrocinata da FICEI, Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Salerno, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Legambiente, in collaborazione con BCC Aquara, Banca Campania Centro, BCC Capaccio Paestum e Serino, BCC Magna Grecia, Banca Montepruno e Sellalab.