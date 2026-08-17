I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA

Frenèsia, sette musicisti tra pop, blues e R&B

I Frenèsia sono un gruppo musicale formato da sette giovani musicisti della provincia di Salerno. Il progetto nasce appena otto mesi fa dall’iniziativa di Mario Magnotta e Matteo Ferrara, che decidono di unire le proprie esperienze e coinvolgere altri musicisti conosciuti in ambito scolastico. Da quell’incontro prende forma una band con l’obiettivo di costruire un repertorio capace di mettere insieme pop, blues e R&B, attraverso un sound dinamico e ricco di sfumature. La formazione è composta da Matteo Ferrara alla batteria, Luigi Salvatore al basso elettrico, Ernesto Bacco alle tastiere, Mario Magnotta al sax, Antonio Delli Gatti alla chitarra e dalle due voci di Guido Plaitano e Marialuisa Ragone. Proprio l’alternanza tra ritmi coinvolgenti, sonorità calde e l’intreccio delle due voci rappresenta uno degli elementi caratterizzanti del gruppo, che lavora sugli arrangiamenti per valorizzare tanto la componente strumentale quanto quella vocale. Il repertorio comprende brani originali e cover riarrangiate, con l’intento di costruire esibizioni curate, coinvolgenti e capaci di mantenere viva l’attenzione del pubblico. Il prossimo passo sarà la pubblicazione di alcuni inediti, attualmente in fase di lavorazione. In attesa dell’esordio discografico, i Frenèsia porteranno alcune delle proprie composizioni dal vivo sul palco del Pitti Pizza & Friends, il 25 agosto in Piazza della Libertà a Salerno. Per una formazione così giovane, la manifestazione rappresenta un’importante occasione per farsi conoscere, incontrare il pubblico e condividere un progetto nato da poco ma già sostenuto da entusiasmo e voglia di crescere. L’obiettivo è semplice: trasformare una serata di musica in un primo ricordo importante del percorso dei Frenèsia.