Salerno e Bari: 43 anni di fratellanza

di Davide Villa

SALERNO – Oltre al dato tecnico, già di per sè importante, la gara di domenica sera all’Arechi tra Salernitana e Bari riserverà anche una cornice ormai diventata tradizione, il gemellaggio tra le due tifoserie (nella foto di Gambardella) che rappresenta una delle pagine più belle e autentiche del calcio italiano. Nel panorama ultras, dove prevalgono spesso rivalità esasperate, il legame tra la tifoseria biancorossa e quella granata risplende come un esempio unico di fratellanza, rispetto e solidarietà. Una vera e propria unione tra due popoli del Sud che resiste da oltre quarant’anni.Tutto ha inizio il 25 settembre 1983, durante una sfida di Serie C1. Secondo i racconti storici, l’amicizia nacque da un imprevisto: un gruppo di sostenitori campani finì per errore nella Curva Nord barese. Anziché scatenare tensioni, lo sbaglio generò un’accoglienza calorosa, cementata dal comune modo di vivere la passione per la maglia. Quel gesto spontaneo si trasformò in una promessa che, nel tempo, è diventata un gemellaggio indissolubile. Da allora, ogni partita tra le due squadre si trasforma in una festa collettiva. Le tifoserie di Salernitana e Bari decorano gli spalti del San Nicola e dell’Arechi con coreografie spettacolari, scambi di sciarpe e cori condivisi. Questo legame profondo ha superato le categorie del campo e i passaggi generazionali, rimanendo intatto sia nei palcoscenici prestigiosi sia nei momenti difficili dei club. Oggi le nuove generazioni continuano a tramandare con orgoglio questa preziosa eredità. Il legame tra le due piazze non si limita ai novanta minuti di gioco, ma si estende a visite reciproche, eventi benefici e sinceri rapporti personali. È la prova che il calcio sa abbattere ogni barriera e creare ponti eterni.