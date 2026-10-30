Halloween, da lenti colorate a glitter e trucco: le insidie sottovalutate per gli occhi

(Adnkronos) – Halloween può essere ‘spaventosamente’ divertente per i fan del genere dark di tutte le età. Ma sbagliare l’approccio al trucco può portare a problemi ‘da paura’, soprattutto per gli occhi. A mettere in guardia sono medici ed esperti, che – in particolare dagli Usa, dove la festa è particolarmente sentita – invitano gli appassionati della ricorrenza a non sottovalutare i rischi di travestimenti improvvisati. Lentine colorate non a norma, cosmetici con ingredienti non controllati: le insidie possono nascondersi anche nell’accessorio più insospettabile.

Un primo alert riguarda il trucco. E fra chi offre vademecum per “garantire un Halloween spettrale, ma sicuro” c’è l’optometrista Meng Meng Xu del Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Medicine, in un focus online dedicato proprio alla festa che precede Ognissanti. L’esperta avverte: è fondamentale prendere le dovute precauzioni quando si utilizzano cosmetici vicino agli occhi. I prodotti vanno scelti con cura, è il consiglio, e va tenuto presente che alcuni ingredienti, come profumi, conservanti (tra cui parabeni e cloruro di benzalconio), pigmenti metallici e coloranti, potrebbero irritare la pelle o gli occhi. “Eseguire un test su una piccola area di cute prima dell’applicazione su una zona più ampia può aiutare a individuare eventuali allergie o reazioni”, si suggerisce nel focus. Altro consiglio: evitare di applicare prodotti all’interno della linea delle ciglia. “E’ stato infatti dimostrato che aumenta l’irritazione e la secchezza della superficie oculare”, spiegano gli autori dell’approfondimento. I glitter vanno evitati, raccomanda poi l’esperta dell’istituto Usa. Le particelle di plastica e i coloranti contenuti in quelli cosmetici “non sono tossici – premette – Tuttavia, se applicati vicino alle palpebre, c’è il rischio che si trasferiscano sull’occhio e graffino la superficie oculare”. Mentre i glitter per lavori manuali, che possono contenere particelle di metallo o vetro e coloranti nocivi, “non dovrebbero mai essere utilizzati” per scopi cosmetici. “A volte i pazienti si presentano con reazioni allergiche, graffi alla cornea e infezioni alle palpebre dopo aver usato ciglia finte e trucco per costumi a base di glitter”, afferma Xu. “Le palpebre e la superficie oculare sono più soggette a irritazioni rispetto alla pelle di altre parti del corpo”.

Il pericolo si nasconde anche dove non si direbbe: se è vero che una bacchetta da strega o una spada da pirata possono completare il look perfetto per Halloween, questi accessori a volte lunghi e appuntiti possono rappresentare un pericolo per gli occhi, sia in luoghi affollati come le feste, sia in zone buie e poco illuminate. Meglio dunque optare per accessori corti e flessibili, preferibilmente realizzati in un materiale morbido come la gommapiuma. C’è poi il capitolo maschere: prima di uscire per il classico ‘dolcetto o scherzetto’, è bene assicurarsi che cappucci e mascherine non ostruiscano la vista, soprattutto se si va in luoghi scarsamente illuminati. “Quando un occhio è coperto, la perdita della percezione della profondità può aumentare il rischio di lesioni, quindi è più sicuro indossare le bende per gli occhi solo quando si scattano foto o si rimane fermi”, propone Xu.

Un trend sempre più in voga è anche quello di completare il look con lenti a contatto colorate, che possono cambiare il colore degli occhi o l’aspetto delle pupille rendendo ancora più realistici travestimenti da vampiri, streghe, mostri e creature soprannaturali. Ma, anche in questo caso, gli esperti avvertono: sebbene queste lenti per travestimenti non alterino la vista”, in generale “sono dispositivi che richiedono una prescrizione medica rilasciata da un oculista. Le lenti a contatto non adatte o non pulite correttamente possono causare danni agli occhi o alla vista”.

Queste lenti possono impedire la circolazione dell’aria, favorire l’accumulo di batteri o depositi, mentre l’attrito causato dal materiale della lente può provocare problemi agli occhi come tagli e graffi alla cornea, ulcere corneali, infezioni oculari. Un alert al riguardo viene lanciato anche dall’American Academy of Ophthalmology (Aao). Indossare lenti cosmetiche, decorative o per travestimenti “può sembrare innocuo – è il messaggio degli specialisti – ma attenzione: le lenti a contatto colorate possono danneggiare gravemente gli occhi” se non adeguate e se utilizzate senza una supervisione medica. “Possono persino causare cecità permanente”. Sono pericoli da non sottovalutare, incalzano i camici bianchi. “Ho visto troppi casi gravi, sia in bambini che in adulti, causati dall’uso di lenti a contatto decorative”, racconta Thomas Steinemann, oculista del MetroHealth Medical Center di Cleveland, Ohio, e membro dell’Aao. Pur non esistendo studi esaustivi sul numero di lesioni oculari causate dalle lenti a contatto colorate, gli oftalmologi Usa riferiscono di diagnosticare e trattare ogni anno danni agli occhi correlati.

Nel focus dell’Aao si cita un sondaggio anonimo condotto su 400 adolescenti residenti in Texas: circa 1 su 7 ha utilizzato lenti a contatto cosmetiche. Il sondaggio ha rilevato che le lenti sono più diffuse tra le ragazze e che la maggior parte degli adolescenti ha riferito di adottare comportamenti pericolosi e poco igienici, come conservare e pulire le lenti in acqua. Le infezioni oculari sono tra i problemi più comuni causati dalle lenti a contatto decorative. A questo proposito, da un’analisi della Fda su 300 lenti vendute illegalmente è emersa presenza di batteri in circa il 60%. Per rinforzare il messaggio sul portale dell’Aao ci sono anche le testimonianze dirette di chi ha riportato danni. Come quella di Laura che, da Parkersburg (West Virginia) racconta di aver sperimentato “un dolore fortissimo” a entrambi gli occhi “appena 10 ore dopo aver indossato per la prima volta un paio di lenti a contatto colorate acquistate in un negozio di souvenir”. “Si sono attaccate all’occhio come una ventosa”, lasciandole una cicatrice.

“Precedenti problemi di secchezza oculare o allergie possono aumentare il rischio di irritazione oculare o complicazioni dovute all’uso di lenti a contatto”, approfondisce Xu nel focus sul sito della Johns Hopkins Medicine. “Nei casi più gravi, ulcere corneali e cicatrici causate dall’uso di lenti a contatto possono ridurre permanentemente la vista o richiedere trattamenti correttivi complessi”. Il consiglio, dunque, è di consultare un oculista se si desidera utilizzare lenti a contatto per Halloween, per verificare la possibilità di indossarle in sicurezza. I prodotti vanno acquistati solo da rivenditori autorizzati, evitando ‘affari’ intercettati su siti web o negozi non controllati, come mercatini delle pulci, punti vendita di articoli per Halloween o stazioni di servizio. Ulteriori consigli per l’uso corretto delle lenti a contatto: non condividerle con altre persone, pulirle con una soluzione specifica e mai con l’acqua del rubinetto, rimuoverle sempre prima di andare a dormire. In caso di arrossamenti, irritazioni o diminuzione della vista post utilizzo, è importante interrompere immediatamente l’uso e contattare l’oculista per ricevere indicazioni, si conclude nel focus.

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