Guerra Ucraina-Russia, pioggia di droni su Mosca: Kiev sospende gli attacchi alle raffinerie dopo le pressioni di Trump

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L’Ucraina ha sospeso gli attacchi contro le raffinerie petrolifere russe dopo settimane di pressioni da parte del presidente americano Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal. La pausa, che dovrebbe protrarsi almeno fino al termine delle elezioni di metà mandato se non addirittura fino a fine novembre, è iniziata la scorsa settimana.

Le Forze Armate di Keiv hanno lanciato uno dei più grandi attacchi contro Mosca dall’inizio dell’anno. Lo ha dichiarato sui social il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, secondo cui 862 droni sono stati diretti nella notte verso la regione di Mosca. Le forze di difesa aerea ne hanno neutralizzati a distanza dalla città, mentre altri 170 sono stati colpiti mentre si avvicinavano alla capitale. Il precedente attacco di droni su Mosca si era verificato nella notte precedente, quando 613 droni erano stati lanciati verso la città. Commentando l’attacco di ieri da parte delle forze armate ucraine, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito “strano” il tentativo di Kiev di colpire la città con i droni durante il vertice Russia-Africa.

Un operaio della centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasto ucciso in un attacco di un drone. Lo riporta la Tass citando un comunicato su Telegram dell’azienda energetica . “Ieri, un attacco di droni delle Forze Armate ucraine ha ucciso un saldatore presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) – precisa la dichiarazione – Stava andando al lavoro a bordo di un monopattino elettrico quando è avvenuto l’attacco, che ha colpito una persona in movimento. Questo è barbaro. Una caccia ai civili, una caccia ai lavoratori del settore nucleare. Consideriamo questo incidente come l’ennesimo attacco mirato contro il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia”. L’Aiea è stata informata dell’attacco, si legge nel comunicato.

Un convoglio umanitario è partito verso Oleshky. L’operazione è coordinata dalla first lady americana Melania Trump e guidata dalla commissaria russa per gli Affari umanitari Yana Lantratova e dal rappresentante ucraino, Dmytro Lubinets. Lo annuncia su X Kirill Dmitriev, l’inviato del presidente russo Vladimir Putin. “Un approccio umanitario basato su un coordinamento trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina” scrive sul social.

Nelle ultime settimane, funzionari del Pentagono hanno avvertito diversi paesi della Nato, principalmente gli Stati baltici, che le loro dichiarazioni sulla presunta minaccia proveniente dalla Russia sono dannose per la sicurezza in Europa. Lo riporta la Tass citando la Reuters, secondo cui gli Stati Uniti hanno sottolineato la necessità di moderare i toni durante gli incontri bilaterali con i rappresentanti di Estonia, Lettonia e Lituania. Non è noto se tali osservazioni siano state comunicate ai governi di altri paesi europei, mentre il Pentagono ha rifiutato di commentare, invocando la riservatezza degli incontri bilaterali.

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