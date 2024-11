Grillo: M5S: Da francescani a gesuiti

“Da francescani a gesuiti”. Lo scrive Beppe Grillo . Il fondatore del Movimento 5 Stelle posta l’immagine del “sasso dove posava il capo il serafico padre San Francesco”, come recita la targa che sovrasta la reliquia conservata nella chiesa di San Francesco a Ripa, a Roma. Le parole di Grillo sembrerebbero prendere atto dell’avvenuta trasformazione del Movimento, che avrebbe perso la sua ispirazione ‘francescana’ e ribelle per diventare, con Giuseppe Conte, un partito ‘regolare’ come gli altri