Gasparri (FI), i 5s da rivoluzionari a poltronisti

“Ho indovinato su tutta la linea. Avevo previsto giorni fa con una pubblica dichiarazione che il presunto sondaggio di comodo, ma chi ci crede?, dei grillini sarebbe servito ad avere mandati parlamentari in più per quelli che dovevano fare la rivoluzione e poi tornare a casa. Il fantasy-sondaggio poi, come avevo detto, consente l’alleanza con il Pd, che è una scelta tutto sommato logica per una specie di succursale della sinistra”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. “Passano poi, come da tempo avvenuto, i poteri da Grillo a Conte. Tutto come previsto. La sceneggiata è andata in onda e solo i gonzi potevano credere che questo presunto sondaggio avrebbe potuto dare esiti diversi da quelli coincidenti con gli interessi personali di una piccola casta declinante. Gli elettori li hanno abbandonati lo stesso. E lo faranno ancora di più, ora che hanno la conferma che siamo di fronte a delle persone senza arte né parte, che hanno soltanto lo scopo di rimanere attaccati, in pochi certamente, alle poltrone che hanno insperatamente conquistato. Volevano fare la rivoluzione, sono diventati dei poltronista di terza fila. Per fortuna perdenti e sempre meno numerosi. Sic transit gloria mundi. I grillini che non capiranno la facile citazione se la facciano tradurre”.