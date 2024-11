Arcigay Salerno, nuovo direttivo e data del Gay pride

Si è tenuto e, il Congresso Provinciale di Arcigay Salerno con il quale l’organizzazione territoriale che rappresenta la comunità lgbtqia+, esce ufficialmente dal commissariamento durato quasi un anno. Elette le nuove cariche sociali. Alla Presidenza, con la mozione “Emergenza Arcobaleno” è stato eletto Emanuele Avagliano, militante di lungo corso ed esponente di spicco della movida Salernitana lgbtqia+. Alla vicepresidenza una donna, Lucia Mazzei, con una lunga esperienza nelle politiche per le persone migranti. Restano nel direttivo Rocco Del Regno, già Presidente uscente, con la delega alla Tesoreria e Francesco Napoli, già commissario e Consigliere Nazionale di Arcigay, con il ruolo di Segretario e delega alla progettazione, ai rapporti con la stampa e con le istituzioni. Rocco Del Regno confermato anche lui in Consiglio Nazionale. Nuovo ingresso per Carmine Fasano, con delega allo sport e Viviana Vaccari con delega al settore aggregativo e ricreativo. Restano nell’impegno associativo anche Edoardo Palescandolo con delega alla salute sessuale e al contrasto alle ITS e Federica Di Martino per le politiche di genere e la salute riproduttiva.

“ Usciamo da un anno difficile di commissariamento – ha commentato Francesco Napoli – che però ci ha consentito un rilancio concreto della nostra azione sul territorio. Chiuse le formalità, ci apprestiamo ad offrire un nuovo spazio aggregativo ed a proseguire nelle attività progettuali e di servizio per il contrasto all’odio nei confronti delle persone lgbtqia+. La soddisfazione è anche per aver portato al Congresso una mozione unitaria, segno di disponibilità e comunanza di visione”

Annunciata anche la data del Salerno Pride del 2025 che si terrà il prossimo 21 giugno a Salerno.

“Assumo questo impegno consapevole delle criticità e delle urgenze date anche dal dilagare di una destra nazionale ed internazionale che sta minando alle fondamenta i diritti acquisiti e che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti – ha commentato Emanuele Avagliano, nuovo Presidente di Arcigay Salerno. Per fare questo dobbiamo innanzitutto tornare a motivare le persone giovani e meno giovani della nostra comunità alla vita associativa, politica e culturale. Formazione, attenzione ai linguaggi, attenzione alle persone più vulnerabili, aggregazione e progettazione sui temi del welfare e della salute sono una priorità, come prioritario è avere uno spazio di incontro a disposizione di tutta l’organizzazione – ha continuato Avagliano. Abbiamo anche annunciato il Salerno Pride, che torna dopo due anni e a distanza di 20 anni dal primo Pride salernitano che festeggeremo con il Corteo e tante iniziative. Partiremo subito con il coinvolgimento di tutte le realtà politiche, associative e sociali del territorio affinché sia un momento di partecipazione il più condiviso possibile – ha concluso Emanuele Avagliano.

Nei prossimi giorni il Direttivo darà seguito alle determinazioni del Congresso. Si attende la prima convocazione dell’assemblea pubblica per il Pride e le iniziative per il Primo Dicembre, Giornata Internazionale di lotta all’HIV/AIDS