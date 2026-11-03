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Grande Fratello, Selvaggia Lucarelli: “Non chiude in anticipo”

  • Novembre 3, 2026
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Grande Fratello, Selvaggia Lucarelli: “Non chiude in anticipo”

(Adnkronos) – Il Grande Fratello non chiude in anticipo. Selvaggia Lucarelli, opinionista nel reality di Canale 5, fa chiarezza con una serie di storie Instagram dedicate alla puntata andata in onda ieri sera. “Quello che penso di molti concorrenti della casa è che abbiano personalità inespresse ed è un peccato, per il gioco ma soprattutto per loro”, esordisce Lucarelli, che si sofferma poi su alcuni concorrenti. “Valeria Marini mi ha fatto tenerezza. Ci sarà occasione per dire quello che penso di lei e di quello che le sta accadendo nella casa nella prossima puntata, credo. Ieri sera non ho infierito perché l’ho vista molto in difficoltà. Mi dispiace per Jonathan, insieme a Moreno esce uno dei personaggi più intelligenti della casa”, scrive. 

Quindi, la precisazione sulla data in cui terminerà il programma, senza variazioni rispetto alle previsioni. “Chiudo chiarendo una cosa che leggo in giro. Il Grande Fratello non chiude in anticipo, la data della finale è sempre stata il 30 novembre. Anzi, forse potrebbero esserci dei raddoppi in più, o forse no, ma comunque chiude da contratto”, afferma. 

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