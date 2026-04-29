Salernitana, Villa ha recuperato

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana inizia nel migliore dei modi la sua marcia di avvicinamento ai playoff. Lo staff medico, dopo Roberto Inglese, ha restituito a mister Serse Cosmi un altro degli infortunati di lungo corso, ovvero Luca Villa. Il terzino sinistro, infortunatosi nel corso del match di Trapani dove aveva subito una lesione dell’adduttore lungo della coscia destra, ieri si è allenato regolarmente con i compagni ed è dunque tornato a tutti gli effetti abile ed arruolabile. Ai box restano, a questo punto, soltanto Filippo Berra e Galo Capomaggio: il rientro dell’argentino è imminente mentre per il jolly difensivo ci vorrà qualche giorno in più. Entrambi, comunque, dovrebbero riuscire a recuperare in tempo per i play off (match d’andata, da giocarsi in trasferta, il prossimo 10 maggio). Sia Berra che Capomaggio ieri hanno svolto una seduta differenziata, mentre gli altri calciatori granata, dopo il giorno di riposo concesso da Cosmi lunedì scorso, hanno sostenuto un lavoro aerobico seguito da partite a pressione. Assenti alla seduta anche il baby Haxhiu ed il laterale Gianluca Longobardi, che sono rimasti a riposo a causa di un attacco influenzale: per loro, dunque, nulla di preoccupante. Questa mattina si torna in campo alle 10:30, sempre al Mary Rosy, mentre domani pomeriggio o, al più tardi, nel week end, la Salernitana dovrebbe disputare un test amichevole contro un’altra delle tante compagini della provincia, stavolta dovrebbe essere il Faiano, come accaduto nelle ultime tre settimane. Questa sarà l’ultima occasione per mister Cosmi per poter provare uomini e schemi contro degli sparring partner perchè poi la Salernitana, durante i play off, dovrà giocare ad un ritmo serrato con una gara ogni tre giorni. Il compito del tecnico, a questo punto, sarà quello di lavorare sull’aspetto mentale ma anche su alcuni concetti difensivi per limare quei difetti che, anche a Foggia, la Salernitana ha dimostrato ancora di avere.