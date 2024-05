Giovanni Terranova sarà neo Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Domenica 2 giugno 2024, al termine della solenne celebrazione commemorativa della settantottesima “Festa della Repubblica” che avrà luogo in piazza Giovanni Amendola, il Prefetto di Salerno dott.Francesco Esposito consegnerà, in rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’onorificenza dell’Ordine, ai neo Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. Tra i premiati della provincia di Salerno, ci sarà anche il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro di Salerno, Giovanni Terranova. La cerimonia di consegna dell’attestato e dell’onorificenza è prevista per le ore 11,00 al Teatro Giuseppe Verdi, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Originario di Sant’Arsenio, quindi figlio del Vallo di Diano, Giovanni Terranova, dipendente della “gloriosa” Olivetti, ora in quiescenza, alcuni anni fa, fu già insignito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano della Stella al Merito del Lavoro, acquisendo il titolo di “Maestro del Lavoro”, per le sue qualità morali, etiche e professionali, dimostrate nel lungo percorso lavorativo, in vari opifici italiani. Il Maestro Terranova, nel corso degli anni, si è distinto per numerose iniziative civili, sociali e culturali, e per l’attività svolta in molti istituti scolastici della provincia di Salerno, contribuendo alla crescita e formazione di diverse generazioni di studenti, anche attraverso la pubblicazione di alcune opere letterarie sulla “Storia del Territorio Salernitano”. A lui va il plauso per il prestigioso e meritato ulteriore riconoscimento.