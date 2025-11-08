Giovanni Ricca, il poliziotto eroe candidato con la Lega

Di Erika Noschese

Da sempre legato alla sua terra, oggi è pronto a portare le criticità del suo territorio in consiglio regionale per provare a dare risposte concrete. Giovanni Emanuele Rocca, Johnny per gli amici, è candidato al consiglio regionale della Campania con la Lega. Da tanti conosciuto come il poliziotto Eroe, di recente l’Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato ha ricevuto un encomio, conferito dal Comune di Battipaglia, per aver salvato nel 2018 un bimbo di tre anni da morte certa.

Ricca, candidato al consiglio regionale della Campania con la Lega perché la scelta di scendere in campo?

“Ha determinato la volontà di candidarmi la voglia e la convinzione di poter offrire la mia esperienza ultra trentennale, maturata nella Polizia di Stato, su temi delicati come la sicurezza dei cittadini. La scelta della Lega invece è molto semplice: è l’unico partito che ha avuto sempre una visione chiara e netta di come affrontare le problematiche relative alla sicurezza dei cittadini che oggi ritengo essere una priorità”.

Quali sono i temi che intende portare avanti in questa campagna elettorale?

“Come appena anticipato i temi che intendo portare avanti nella campagna elettorale,ma soprattutto dopo in seno al consiglio regionale,sono i problemi veri della gente comune, ossia la sicurezza e la sanità. Ogni cittadino campano ha il diritto di vivere sereno e sentirsi al sicuro e di ricevere cure adeguate nei tempi giusti”.

Quali le priorità per il suo territorio da portare in Regione?

“Io vivo tra Contursi terme e Battipaglia, dove ho mia figlia e dove lavoro da quasi 25 anni, quindi ho molto a cuore anche tutta l’area della piana del Sele e dell’alto Sele che rappresenta un’eccellenza sia da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, sia per le tante realtà commerciali,artigianali e produttive che vi sono, e proprio la tutela e la valorizzazione di queste eccellenze, come delle tante presenti in tutta la provincia di Salerno, è senza dubbio una mia priorità. Tanti sono i progetti in cantiere dall’infrastrutture al turismo, per dare voce e valore alle tante realtà di grande pregio in tutta la provincia di Salerno”.

Esponente delle forze dell’ordine, quali interventi secondo lei potrebbero essere messi in campo sul fronte sicurezza?

“Sul fronte sicurezza bisogna da subito porre in essere azioni concrete nelle aree periferiche e nei centri urbani dei nostri comuni, dove assistiamo quotidianamente a manifestazioni di diffusa illegalità e di inciviltà. Senza tralasciare le fasce costiere che spesso, fuori dalla stagione balneare, diventano terra di nessuno dove attecchiscono spaccio a prostituzione. Bisogna pertanto intervenire subito per ripristinare la legalità nei nostri comuni ed assicurare ai cittadini il diritto di sentirsi liberi e sicuri nelle loro comunità”.

Perché scegliere Lega e perché votare per lei?

“Perché la lega ed io conosciamo ed attuiamo il valore del fare, in un modo di parole noi vogliamo agire per cambiare le cose, per sistemare i tanti problemi dei nostri territori. Citando Ermes Ronchi: “questo nostro tempo di tempeste non ha bisogno di geni o di guru, ma di gente vera, semplice, dritta che non scappa e fa semplicemente bene quello che deve fare, al remo, al timone, alla vela”. ecco noi siamo proprio quelli”.