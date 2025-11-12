Salerno, venerdi iniziano Luci d’Artista

Salerno si prepara a indossare il suo abito più luminoso: venerdì si accenderanno le Luci d’Artista, lo spettacolare evento che ogni anno trasforma la città in un palcoscenico incantato. L’edizione 2025, che segna il ventesimo anniversario del progetto, si preannuncia come una delle più suggestive di sempre.

Le installazioni luminose, distribuite tra strade, piazze e giardini, resteranno accese fino al 1° febbraio, regalando a residenti e turisti un’atmosfera fiabesca durante tutto il periodo natalizio e oltre.

All’inaugurazione ufficiale parteciperà anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che nel 2006 fu tra i promotori dell’iniziativa. Da allora, le Luci d’Artista sono diventate un simbolo identitario della città e una delle principali attrazioni turistiche invernali del Mezzogiorno, richiamando ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.