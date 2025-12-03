Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture”

“Nella giornata di oggi il presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso ha partecipato alla cerimonia di premiazione dell’edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, il prestigioso riconoscimento promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori e dedicato alle eccellenze dell’innovazione italiana. Un evento importante e significativo, svoltosi presso la Camera di Commercio di Roma, che ha riunito istituzioni e rappresentanti del mondo dell’innovazione. “Siamo in un momento complesso – ha dichiarato Tiso – che ci chiama ad affrontare sfide epocali come la transizione ecologica, i nuovi equilibri commerciali mondiali e la trasformazione tecnologica. Per questo motivo l’innovazione diventa un elemento imprescindibile anche per il settore agricolo, perché può rappresentare un supporto decisivo soprattutto per i nostri piccoli e medi agricoltori”. Il presidente di Confeuro ha sottolineato come l’agricoltura italiana, per poter cogliere appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, abbia bisogno di un contesto adeguato: “L’innovazione non basta da sola – dice Tiso -. Perché sia realmente efficace servono investimenti infrastrutturali ma anche investimenti di carattere sociale, a partire dal sostegno alle comunità rurali. Solo così l’evoluzione tecnologica potrà tradursi in sviluppo sostenibile, competitività e nuove opportunità per tutto il comparto. Confeuro dunque ribadisce il proprio impegno a promuovere un modello di agricoltura moderno, inclusivo e capace di valorizzare il ruolo centrale degli agricoltori nella transizione verso un futuro più sostenibile”, ha concluso il presidente nazionale Confeuro.
