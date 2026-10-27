Giletti contro Fedez: "Io farò feccia, ma tu la frequenti" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Vietri: Al via lavori del parcheggio multipiano
Gb, va a ruba kit sopravvivenza e radio a manovella dopo allerta governo su scorta di cibo e acqua
Giletti contro Fedez: “Io farò feccia, ma tu la frequenti”
Tasso, il finto blitz che spaventa le matricole
Ultim'ora Nazionale

Giletti contro Fedez: “Io farò feccia, ma tu la frequenti”

  • Ottobre 27, 2026
  • 0
  • 102
  • 1 Min Read
Giletti contro Fedez: “Io farò feccia, ma tu la frequenti”

(Adnkronos) – “Io posso fare feccia, ma tu la feccia la frequenti”. Massimo Giletti, dopo una replica sui suoi profili social a Fedez, ha risposto così al rapper in diretta tv su Rai 3 a ‘Lo Stato delle Cose’.  

Il riferimento è alle “frequentazioni da cui non hai mai preso le distanze” attacca il giornalista che parla di “personaggi”, entrambi condannati, “che stavano sempre vicino a te. Non è un problema mio se faccio un’inchiesta sulla ‘ndrangheta e troviamo delle cose strane”. Tutto è iniziato dopo che Fedez, intercettato per le strade di Milano da un inviato del programma per commentare le violenze a Milano – aveva detto di non voler rispondere, attaccando invece Giletti: “Che siate d’accordo con me o no, Giletti fa feccia”.  

Giletti, durante la trasmissione, parla anche di una sentenza appena arrivata con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento per diffamazione intentato dal rapper dedicati ai rapporti con Luca Lucci, capo ultrà della Curva Sud del Milan.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025