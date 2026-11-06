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Giallo di Pietracatella, la polizia torna nella casa dei Di Vita: nuova perquisizione Ancora un allarme bomba sugli aerei, nel mirino volo da Roma atterrato a Lisbona Tifosa in lacrime dedica lettera ad Antonelli davanti alla tomba di Senna Sostenibilità, Astolfi (Ieg): “Imprese che investono in economia circolare più solide” Neurofibromatosi tipo 1, rimborso per selumetinib anche in adulti Francia, autobus esce di strada: due morti e 16 feriti nell’incidente Ex numero 2 del mondo, guida dei trionfi di Wawrinka: chi è Magnus Norman, il nuovo coach di Sinner Roma, incidente mortale al Foro Italico: denunciata 21enne fuggita dopo lo scontro Sinner-Cahill, l’addio è ufficiale: “Incredibile parte del mio percorso”. Norman nuovo coach Malore in casa per Kimmarie Johnson, muore a 50 anni l’attrice di ‘Beverly Hills, 90210’ ex Miss Pennsylvania Ucraina, Trump annuncia un grande accordo: vertice con Russia ad Abu Dhabi. Zelensky apre al voto online Sud, Mattarella: “Lo sviluppo del Meridione è interesse dell’Italia’ Giallo di Pietracatella, la polizia torna nella casa dei Di Vita: nuova perquisizione Ancora un allarme bomba sugli aerei, nel mirino volo da Roma atterrato a Lisbona Tifosa in lacrime dedica lettera ad Antonelli davanti alla tomba di Senna Sostenibilità, Astolfi (Ieg): “Imprese che investono in economia circolare più solide” Neurofibromatosi tipo 1, rimborso per selumetinib anche in adulti Francia, autobus esce di strada: due morti e 16 feriti nell’incidente Ex numero 2 del mondo, guida dei trionfi di Wawrinka: chi è Magnus Norman, il nuovo coach di Sinner Roma, incidente mortale al Foro Italico: denunciata 21enne fuggita dopo lo scontro Sinner-Cahill, l’addio è ufficiale: “Incredibile parte del mio percorso”. Norman nuovo coach Malore in casa per Kimmarie Johnson, muore a 50 anni l’attrice di ‘Beverly Hills, 90210’ ex Miss Pennsylvania Ucraina, Trump annuncia un grande accordo: vertice con Russia ad Abu Dhabi. Zelensky apre al voto online Sud, Mattarella: “Lo sviluppo del Meridione è interesse dell’Italia’
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Giallo di Pietracatella, la polizia torna nella casa dei Di Vita: nuova perquisizione

  • Novembre 6, 2026
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Giallo di Pietracatella, la polizia torna nella casa dei Di Vita: nuova perquisizione

(Adnkronos) – Nuova perquisizione nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, al centro delle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Gli agenti della Questura di Campobasso, insieme al personale del Servizio centrale operativo (Sco), sono arrivati poco dopo le 9 di questa mattina in via Risorgimento, dove si trova l’abitazione in cui vivevano le due vittime. Sul posto anche Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, giunto davanti allo stabile intorno alle 9.30. Secondo quanto si apprende, al termine della perquisizione l’immobile potrebbe essere dissequestrato, dopo essere rimasto per mesi a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

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