Gervasoni: “Risponderò solo su Salernitana-Modena”

Si presenterà davanti al pm Maurizio Ascione, ma con una linea difensiva ben precisa. Andrea Gervasoni ha deciso di rispondere all’invito a comparire nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta frode sportiva, adottando una strategia diversa rispetto a Gianluca Rocchi, che invece ha scelto di non rispondere.

Una differenza formale che, nella sostanza, potrebbe rivelarsi meno netta del previsto. Secondo quanto trapela, infatti, l’ex arbitro sarebbe pronto a fornire chiarimenti esclusivamente su un punto: la partita Salernitana-Modena, finita al centro dell’indagine.

Proprio questo match rappresenta uno degli aspetti più controversi della vicenda. Gervasoni, all’epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di supervisore Var per la Serie A e – stando a quanto emerso – non si trovava nella sala Var di Lissone durante quella gara di Serie B. Un elemento che alimenta interrogativi e che costituisce uno dei nodi principali dell’inchiesta.

Assistito dall’avvocato Michele Ducci, Gervasoni ha chiarito che risponderà alle domande del magistrato, ma solo in relazione alla partita per cui è indagato. Qualsiasi quesito su altre gare – come, ad esempio, Inter-Roma – potrebbe invece restare senza risposta.