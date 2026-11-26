di Carmine Rosamilia

«Se Georgia mi sente, le dico: torna a casa. Mi dispiace, per me era come una figlia». Teresa, 95 anni, affida a Diario del Giorno il suo appello per Georgia Ghignola, durante il collegamento del 25 novembre. È la madre di Pino, nella cui abitazione di Ottati la 42enne ha vissuto per circa tre anni. In trasmissione, Teresa è stata presentata come l’ultima persona ad averla vista prima della scomparsa. Era un giovedì, intorno alle cinque del pomeriggio. Georgia era scesa dalla stanza al piano superiore e si era fermata davanti alla porta di Teresa. Le aveva chiesto se avesse bisogno di qualcosa. L’anziana rispose di no: suo figlio le aveva lasciato tutto ciò che le serviva. Poi Georgia era tornata al piano superiore, come ha ricostruito Pino nel corso del collegamento. Teresa ricorda con precisione l’abbigliamento: una giacca rossa e i pantaloni del pigiama. Le domandò se non avesse freddo. «No, tengo le calze di lana fino al ginocchio», le rispose Georgia, mostrando le calze. Teresa non vide Georgia preparare i bagagli, caricare la Fiat Doblò o allontanarsi in auto. Non vide neppure la vettura partire. Dopo quel giovedì non ricorda altri incontri con lei. Durante il collegamento le è stato chiesto se qualcuno potesse aver aiutato Georgia a portare le sue cose in auto. Teresa ha risposto di non saperlo: la sera andava a dormire presto. Pino ha spiegato che anche lui non era sempre a Ottati e che, quando era in casa, i cani abbaiavano agli estranei. Ha detto di non credere che qualcuno fosse entrato, ma non sa quando Georgia abbia lasciato l’abitazione. Georgia viveva nell’abitazione di Pino da circa tre anni. In un primo periodo pagava per la stanza; secondo il racconto dell’uomo, il canone era inizialmente di circa 600 euro al mese e poi era sceso a 400. Quando ebbe difficoltà a sostenere la spesa, Pino le mise a disposizione un alloggio. In un precedente colloquio aveva parlato di un accordo di ospitalità rinnovato negli anni, l’ultima volta nella primavera del 2026. Ha chiarito che non si trattava di un bed and breakfast: nella casa c’erano stanze date in affitto. Ogni tanto Georgia dava una mano con sua madre e gli animali. Quando passava, Georgia chiedeva all’anziana se avesse bisogno di pane o medicine. Teresa ha ricordato che quella settimana suo figlio le aveva già lasciato le provviste, quindi non le serviva nulla. Le due non si confidavano molto. «Era una donna molto riservata, non raccontava le cose sue», ha detto Teresa. La ricordava tranquilla, anche se parlava poco. La madre di Pino la vedeva spesso al computer. Georgia le aveva detto che si occupava di lezioni per bambini. Anche Pino l’aveva descritta come una donna che passava molto tempo online e dava ripetizioni a distanza. In un’intervista precedente aveva riferito che alcuni abitanti la vedevano camminare per il paese a tarda sera. Quando le chiese il motivo, lei gli parlò di un problema alla pelle e della necessità di evitare il sole. Pino disse di non conoscerne la natura. In un collegamento precedente, Teresa aveva raccontato che Georgia le aveva raccomandato di non aprire agli sconosciuti e di guardare dalla finestra del bagno prima di rispondere. Le avrebbe anche detto di battere sul soffitto con un bastone, se avesse avuto bisogno di aiuto. Teresa non seppe spiegare il motivo di quelle indicazioni. Teresa ha aggiunto di coricarsi presto, intorno alle sei di sera. Pino ha raccontato che fino all’anno scorso trascorreva a Ottati solo quattro giorni al mese. Da gennaio è presente più spesso, ma si assenta ancora per cinque o dieci giorni; in quei periodi, ha detto, passa suo fratello. Pino ha detto di non volere altre persone nell’alloggio: «Io qua non ci volevo nessuno». Se qualcuno fosse venuto, sosteneva, se ne sarebbe accorto. Ha ricordato che i cani abbaiavano quando vedevano estranei, mentre conoscevano Georgia. Pino ha riferito di sapere poco delle frequentazioni di Georgia. Non conosceva i suoi amici; sua moglie, ha raccontato, l’aveva incontrata una sola volta. Lui viveva a Castel Gandolfo e non era sempre a Ottati. Quando Georgia non voleva parlare della propria vita, non insisteva. «La vita è tua», era la risposta che le dava, secondo quanto raccontato nell’intervista precedente. Nei giorni in cui Georgia non rientrò, Pino pensò inizialmente che si fosse allontanata di sua iniziativa. In un precedente collegamento aveva raccontato di non essersi allarmato subito: la considerava una persona riservata, abituata a fare le proprie scelte. La madre gli segnalò che la Doblò non era rientrata; solo quando l’assenza si prolungò lui provò a contattare Georgia. Pino provò a contattarla su WhatsApp: i messaggi risultavano consegnati, ma non letti. L’ultimo accesso al profilo risaliva all’8 novembre. Quando raggiunse l’alloggio, qualche giorno dopo, trovò le chiavi mancanti e dovette aprire la stanza con un’altra serratura. L’armadio era vuoto, il frigorifero spento, la cucina era in ordine e alcuni oggetti erano rimasti in bagno. Raccontò di essersi irritato perché Georgia non aveva salutato né lui né sua madre. In quel momento pensò che avesse lasciato Ottati. Georgia aveva parlato a Pino della separazione dal marito, con cui aveva vissuto a Milano, e dei rapporti interrotti con la madre, il padre e la sorella. Lui non aveva mai incontrato i suoi familiari; sapeva soltanto ciò che lei aveva deciso di raccontargli. In un precedente colloquio aveva detto che, nonostante la separazione, ogni tanto Georgia e l’ex marito si sentivano. Nel collegamento del 25 novembre Pino e Teresa hanno confermato di non aver avuto contatti diretti con la famiglia. La Fiat Doblò arancione, intestata all’ex marito e in uso alla donna, è stata trovata chiusa nell’area picnic Le Sorgenti di Controne. Nell’abitacolo c’erano il cellulare, il computer, i documenti e altri effetti personali. I carabinieri contattarono l’ex marito perché proprietario della vettura; fu lui a presentare la denuncia di scomparsa. Dopo il ritrovamento dell’auto, le ricerche si sono concentrate nell’area di Controne e lungo il fiume Calore. Di Georgia non si hanno notizie dall’8 novembre. La Doblò è stata trovata chiusa, con il cellulare, il computer, i documenti e gli effetti personali ancora nell’abitacolo. Per venerdì 27 novembre è previsto il conferimento dell’incarico per gli accertamenti tecnici irripetibili sul cellulare e sul computer. Gli investigatori cercheranno nei dispositivi elementi sui contatti e sulle attività digitali di Georgia negli ultimi giorni. L’analisi potrebbe far emergere anche comunicazioni che Pino e Teresa non conoscevano. Chiunque abbia avuto contatti con Georgia, soprattutto chi seguiva le sue lezioni o l’ha incontrata prima dell’8 novembre, può riferire alle forze dell’ordine qualsiasi informazione utile. «Torna a casa», è l’appello che Teresa le ha rivolto.