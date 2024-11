Gasparri a Castelnuovo di Conza per ricordare vittime terremoto

Maurizio Gasparri aconcluderàgli interventi istituzionali della cerimonia in ricordo delle vittime del sisma dell’Irpinia che si terrà sabato a Castelnuovo di Conza . L’evento, organizzato dal Comune di Castelnuovo di Conza con il patrocinio della Provincia di Salerno, in occasione del 44esimo anniversario del terremoto del 23 novembre 1980, si svolgerà sabato 23 novembre a partire dalle ore 10.30 a Castelnuovo di Conza alla presenza della Fanfara militare della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta. La manifestazione avrà inizio alle ore 10.30 nella Chiesa della Madonna della Petrara, dove sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime del terremoto che distrusse e rase al suolo decine di comuni del cratere salernitano e dell’Irpinia. I momenti di preghiera saranno accompagnati dalla voce della soprano Katerina Furstova. Alle ore 11.20 seguirà un momento istituzionale con gli interventi del sindaco del Comune di Castelnuovo di Conza, Francesco Di Geronimo, del consigliere del Comune di Bisignano, Elio Rago, del consigliere delegato al turismo della Provincia di Salerno, Pasquale Sorrentino, del comandante dell’ottavo Reggimento Artiglieria Terrestre Pasubio di Persano, il colonnello Elvidio Cedrola, del presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Francesco Picarone e del senatore Maurizio Gasparri.